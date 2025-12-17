La Vuelta a Jáchal, la competencia de ciclismo libre más antigua de la provincia de San Juan, volverá a disputarse con una edición especial y cargada de expectativas. Así lo confirmó Néstor Cano, organizador de la prueba, quien brindó detalles de la 15ª edición de la tradicional carrera, que nació un 14 de enero de 1989 y que, tras varios períodos de interrupción, volvió a consolidarse en los últimos años.

“La Vuelta tuvo distintos lapsos en los que no se pudo realizar por diversos motivos, pero hace tres o cuatro años la retomamos con mucha fuerza y hoy está plenamente vigente”, explicó Cano. En ese sentido, destacó que el evento no solo tiene relevancia deportiva, sino también un fuerte impacto turístico y social en el departamento del norte sanjuanino. “Es un fin de semana a todo pedal, con todo lo que genera para Jáchal, que es un departamento muy ligado al deporte”, subrayó.

Publicidad

La competencia contará con cuatro etapas, distribuidas en tres pruebas en línea y una contrarreloj. El recorrido abarcará prácticamente todos los distritos del departamento, combinando tramos urbanos, rutas y caminos de montaña.

La primera etapa recorrerá la zona norte y sur de Jáchal, llegando hasta Tucunuco y la zona de Villa Mercedes, con final frente al Hospital San Roque. Será la primera vez que una carrera ciclista finalice por Ruta 150 en ese sector.

Publicidad

La segunda etapa será la denominada “Etapa Reina”, atravesando el oeste y el este del departamento, con un exigente trazado de montaña que incluirá el camino hacia el Dique Pachimoco, la zona de Doña Julia y llegada en el Mirador de Huaco.

El domingo por la mañana se disputará la tercera etapa, una contrarreloj individual que partirá desde Pampa Vieja y finalizará en el dique Los Cauquenes. Se trata de una crono escalada que se realizará por primera vez en ese circuito.

Publicidad

El cierre de la competencia será con un circuito central de 17 kilómetros en el sector del Homenaje Argentino a Dios Santo, uniendo Pampa Vieja y Pampa del Chañar, para definir la clasificación final.

En cuanto a la convocatoria, Cano informó que hasta el momento hay 170 preinscriptos, cifra que se cerrará oficialmente al mediodía siguiente y que, según estimó, no variará demasiado. La carrera está destinada exclusivamente a ciclistas Libres y Master B, con premiaciones diferenciadas.

Habrá premios para el mejor jachallero, metas sprinter, metas montaña, los tres mejores Sub 23 y el mejor Master B, quien además podrá acceder a premios tanto en la general como en su categoría. Todos los ganadores recibirán camisetas distintivas, que además tendrán premios económicos. “Un detalle especial es que las camisetas llevan impreso el mapa de Jáchal, porque esta es la Vuelta de Jáchal, y todos los premios están relacionados con nuestra identidad”, destacó el organizador.

Con sorpresas previstas para la jornada final y un cierre de año deportivo importante para el departamento, la Vuelta a Jáchal se prepara para escribir un nuevo capítulo de su rica historia en el ciclismo sanjuanino.

