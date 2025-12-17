La ganadería argentina volvió a destacarse en el escenario internacional con la consagración de “Morocho”, un toro Brangus, que fue elegido como el mejor del mundo en su categoría. Esto refleja una temporada excepcional en los certámenes más importantes del país y del exterior.

Morocho es criado en Río Cuarto, Córdoba.

El recorrido de “Morocho” hacia la cima comenzó en la Exposición Rural de Palermo, el evento más relevante de la genética bovina nacional. Allí, el ejemplar de la Cabaña La Morocha, perteneciente a La Sucesión de Ovidio Otero, se consagró campeón y anticipó un año histórico. Luego ratificó su supremacía al imponerse en La Nacional Brangus de Corrientes y volver a consagrarse en Palermo, logros que lo posicionaron entre los mejores a nivel internacional.

La elección como mejor Brangus del mundo fue el resultado de un riguroso proceso de evaluación. Durante 2025, el toro fue examinado en cuatro instancias distintas: juras presenciales ante diferentes jurados, una evaluación sudamericana y, finalmente, la elección mundial, con jueces provenientes de varios países. En todas ellas, “Morocho” obtuvo el primer lugar, consolidando una consagración sin precedentes.

Con tres años de edad y un peso cercano a los 1.000 kilos, “Morocho” es propiedad de Laboratorios CIALE, aunque fue criado en la Cabaña La Morocha de Ovidio Otero Sociedad Anónima, bajo la supervisión del médico veterinario Ricardo Marinelli.

Detrás de este logro hay años de trabajo y selección genética. “Cuando un animal se impone tantas veces y en distintos contextos, es porque realmente estamos frente a un toro excepcional”, destacó Marinelli.

El reconocimiento argentino se completó con otro dato sobresaliente: el segundo mejor toro Brangus del mundo también es cordobés. Se trata de “Mafioso”, de la Cabaña El Porvenir, propiedad de Walter Orodá, que fue Reservado Gran Campeón en Palermo y marcó un hito al vender el 50% del animal a un precio récord de 272 millones de pesos.

La consagración de “Morocho” vuelve a poner a la ganadería argentina en lo más alto del escenario mundial y reafirma el prestigio de la genética nacional.

