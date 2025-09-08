GDS Gestión de Seguros anunció la búsqueda laboral de Asesores Comerciales en San Juan, con el objetivo de sumar profesionales a su equipo de trabajo. La convocatoria está dirigida a personas con perfil proactivo, capacidad de autogestión y experiencia en el sector de intangibles y seguros.

Requisitos

Capacidad de autogestión.

Buenas habilidades informáticas.

Experiencia en el rubro de intangibles y seguros.

Perfil proactivo, con orientación a resultados.

Buen manejo de las relaciones interpersonales.

La empresa remarcó que se trata de una oportunidad para quienes buscan crecer en el área comercial dentro del sector asegurador, con posibilidades de desarrollo en un entorno dinámico y competitivo. Los interesados en postularse deberán enviar su currículum al correo electrónico lgseguros22@gmail.com