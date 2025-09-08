San Juan se convertirá este mes en escenario de un evento estratégico para las relaciones bilaterales entre Argentina y China. La Cámara Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comercio confirmó la realización del China Day 2025, que se llevará a cabo el 17 de septiembre de 8 a 13 horas en la Sala Emar Acosta del Anexo de la Legislatura Provincial.

El encuentro contará con la presencia de representantes diplomáticos, referentes del sector privado y especialistas, con el propósito de profundizar los lazos en minería, tecnología, agroindustria y comercio digital. La apertura institucional estará encabezada por el embajador argentino en China, Marcelo Suárez Salvia, y el presidente de la Cámara Argentino-China, Sergio Spadone.

Paneles destacados

Minería Responsable y Estándares ESG: Se abordarán temas vinculados a la explotación de cobre, oro y litio, con foco en sostenibilidad y tecnologías de bajo impacto. Expondrán referentes de Exar, Proyecto Veladero y EPSE.

Tecnología y Comercio Digital: Representantes de Alibaba Cloud, JD.com y Haomai Technology presentarán innovaciones en inteligencia artificial, blockchain y oportunidades para pymes argentinas.

Agroindustria y Seguridad Alimentaria: Casos de éxito como Frutos del Sol y la plataforma Agenduo Beijing mostrarán estrategias para posicionar productos regionales en el competitivo mercado chino.

El cierre estará a cargo de una mesa institucional que definirá los próximos pasos en la cooperación bilateral y proyectará el rol de San Juan como polo estratégico en la relación con China.

Un espacio para generar oportunidades

Además de las conferencias, el China Day San Juan 2025 ofrecerá espacios de networking, capacitaciones y encuentros con sponsors e instituciones. Como antesala, el 16 de septiembre de 20 a 22 horas se realizará un cóctel de bienvenida en el Hotel Del Bono Park.

La participación en el evento es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través del formulario oficial: Formulario de inscripción.

Organizado por la Cámara Argentino-China, el encuentro cuenta con el auspicio de Veladero y Broker Andino, y el apoyo de UISJ, CASEMI y el Gobierno de San Juan. Con esta nueva edición, la provincia se reafirma como un escenario clave para el diálogo productivo y comercial, consolidando su perfil internacional y proyectando su potencial en minería, agroindustria y tecnología