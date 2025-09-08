Mundo
Horror en Australia: exconcursante de reality enfrenta cargos por el brutal asesinato de su pareja
Por Mauro Cannizzo Hace 2 horas
Un caso de extrema violencia ha conmocionado a Australia, mezclando el horror de un crimen atroz con la notoriedad de una figura mediática. Tamika Chesser, exconcursante del programa de televisión "Beauty and the Geek", ha sido acusada del asesinato y posterior decapitación de su pareja, Julian Story. El suceso, ocurrido en la localidad de Port Lincoln, en Australia Meridional, ha captado la atención del país por la brutalidad de los hechos y la impactante revelación de la identidad de la presunta agresora.
El 19 de junio, la policía recibió un aviso sobre un incendio menor en la residencia de la pareja. Lo que descubrieron al entrar en el departamento superó todas las expectativas. El cuerpo decapitado de Julian Story, de 39 años, fue hallado en el baño, provocando un estado de conmoción en el vecindario. La investigación preliminar sugiere que el homicidio ocurrió dos días antes del hallazgo, una ventana de tiempo en la que, según un testigo, Chesser fue vista saliendo del apartamento con sus perros, a pesar de que el humo era visible.
La búsqueda del cráneo de la víctima se convirtió en un elemento central de la investigación. Tras semanas de intenso rastreo, un perro encontró un resto humano en un área cercana, que la policía confirmó el 5 de septiembre como el cráneo de Julian Story. Este hallazgo no solo proporcionó una pieza clave para el caso, sino que también evidenció el nivel de violencia infligida y el profundo impacto emocional que el crimen ha tenido en los equipos de emergencia y en la familia de la víctima. El detective Darran Fielke de la policía de Australia Meridional, expresó el dolor de la familia, afirmando: "Solo puedo imaginar el dolor que esta noticia está causando a la familia de Julian".
Estremecedor asesitano en Australia
Dos días después de que la policía encontrara el cuerpo, Tamika Chesser fue detenida en el jardín trasero de su hogar. Los documentos judiciales describen que fue encontrada sentada en una silla, en un estado catatónico y sin reaccionar, lo que llevó a que el arresto se desarrollara sin incidentes. La ex concursante no solo enfrenta cargos por asesinato, sino también por manipulación de restos humanos con la intención de obstruir la justicia, y por una presunta agresión a un agente de policía.
Actualmente, Chesser se encuentra bajo custodia por motivos de salud mental y sin derecho a fianza, a la espera de una nueva audiencia en diciembre. La investigación continúa abierta, y la policía ha hecho un llamado a la colaboración ciudadana, difundiendo imágenes de la acusada y sus perros y solicitando a los residentes locales que revisen grabaciones de cámaras de seguridad para obtener cualquier información que pueda ser relevante para el caso.
Un grave siniestro vial se registró en la madrugada del domingo en Marquesado, cuando un adolescente conduciendo un Renault Sandero Stepway realizó una maniobra imprudente a alta velocidad, invadiendo el carril contrario y colisionando de frente con un Volkswagen Virtus, que operaba como Uber y llevaba a dos personas.
Un grave siniestro vial se registró en la madrugada del domingo en Marquesado, cuando un adolescente conduciendo un Renault Sandero Stepway realizó una maniobra imprudente a alta velocidad, invadiendo el carril contrario y colisionando de frente con un Volkswagen Virtus, que operaba como Uber y llevaba a dos personas.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
Alejandro "Tati" Jofré, un agente penitenciario, fue acusado de perpetrar un fraude millonario contra 25 de sus colegas en el Penal de Chimbas. Utilizando la confianza de las víctimas y promesas de inversiones falsas, logró acumular más de $158 millones. El juez de Garantías Matías Parrón le dictó prisión preventiva por dos meses.
La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses golpeó con fuerza a los activos argentinos. Las acciones nacionales que cotizan en Wall Street perdieron hasta 15% y los bonos en dólares retrocedieron hasta 8%. El riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos.
La Libertad Avanza (LLA) sufrió una contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el partido de La Matanza, en donde hace poco más de un mes Javier Milei lanzó su campaña junto a destacados candidatos y su hermana, sosteniendo el polémico cartel "Kirchnerismo nunca más".