Horror en Australia: exconcursante de reality enfrenta cargos por el brutal asesinato de su pareja

Un caso de extrema violencia ha conmocionado a Australia, mezclando el horror de un crimen atroz con la notoriedad de una figura mediática. Tamika Chesser, exconcursante del programa de televisión "Beauty and the Geek", ha sido acusada del asesinato y posterior decapitación de su pareja, Julian Story. El suceso, ocurrido en la localidad de Port Lincoln, en Australia Meridional, ha captado la atención del país por la brutalidad de los hechos y la impactante revelación de la identidad de la presunta agresora.

El 19 de junio, la policía recibió un aviso sobre un incendio menor en la residencia de la pareja. Lo que descubrieron al entrar en el departamento superó todas las expectativas. El cuerpo decapitado de Julian Story, de 39 años, fue hallado en el baño, provocando un estado de conmoción en el vecindario. La investigación preliminar sugiere que el homicidio ocurrió dos días antes del hallazgo, una ventana de tiempo en la que, según un testigo, Chesser fue vista saliendo del apartamento con sus perros, a pesar de que el humo era visible.

La búsqueda del cráneo de la víctima se convirtió en un elemento central de la investigación. Tras semanas de intenso rastreo, un perro encontró un resto humano en un área cercana, que la policía confirmó el 5 de septiembre como el cráneo de Julian Story. Este hallazgo no solo proporcionó una pieza clave para el caso, sino que también evidenció el nivel de violencia infligida y el profundo impacto emocional que el crimen ha tenido en los equipos de emergencia y en la familia de la víctima. El detective Darran Fielke de la policía de Australia Meridional, expresó el dolor de la familia, afirmando: "Solo puedo imaginar el dolor que esta noticia está causando a la familia de Julian".

Dos días después de que la policía encontrara el cuerpo, Tamika Chesser fue detenida en el jardín trasero de su hogar. Los documentos judiciales describen que fue encontrada sentada en una silla, en un estado catatónico y sin reaccionar, lo que llevó a que el arresto se desarrollara sin incidentes. La ex concursante no solo enfrenta cargos por asesinato, sino también por manipulación de restos humanos con la intención de obstruir la justicia, y por una presunta agresión a un agente de policía.

Actualmente, Chesser se encuentra bajo custodia por motivos de salud mental y sin derecho a fianza, a la espera de una nueva audiencia en diciembre. La investigación continúa abierta, y la policía ha hecho un llamado a la colaboración ciudadana, difundiendo imágenes de la acusada y sus perros y solicitando a los residentes locales que revisen grabaciones de cámaras de seguridad para obtener cualquier información que pueda ser relevante para el caso.