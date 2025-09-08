Economía > Sector en alerta
La industria argentina cayó en julio por segundo mes consecutivo
POR REDACCIÓN
En julio, la industria argentina se contrajo por segundo mes consecutivo, ubicándose 4,3% por debajo de los niveles registrados en diciembre de 2024. Este dato reflejó un contexto marcado por la volatilidad en las tasas de interés, derivada de un giro brusco en la política monetaria del Gobierno.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 2,3% en comparación con junio. Este retroceso posicionó a julio como el segundo mes con menor actividad industrial en el último año, solo superado por marzo de 2025.
Además, se registró la primera caída interanual en nueve meses, ya que la producción industrial fue 1,1% inferior a la de julio de 2024. Entre los sectores con mayor peso en el índice, el más afectado fue el de Prendas de vestir, cuero y calzado, que disminuyó 10,7% debido a la caída del consumo interno, según explicaron fuentes de la industria.
Otros rubros que experimentaron descensos significativos fueron Alimentos y bebidas (-3%), Productos de metal (-8,5%) y Vehículos (-8,4%). En el caso de Alimentos y bebidas, la principal incidencia negativa provino de la elaboración de derivados de soja. También se destacaron las caídas en la producción de vinos y pescados, actividades impactadas por la reducción de las exportaciones.
