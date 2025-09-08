Impacto en Hollywood: la película con Inteligencia Artificial que cambia la historia del cine

OpenAI ha anunciado su respaldo a "Critterz", una película de animación que está llamada a ser un antes y un después en la industria del cine. Este proyecto no solo cuenta con el apoyo de la compañía, sino que además utilizará sus herramientas de inteligencia artificial y sus recursos computacionales con una meta clara: demostrar que la tecnología generativa puede acortar drásticamente los plazos y los costos de producción, rompiendo con los esquemas tradicionales de Hollywood.

Según información de The Wall Street Journal, la película es una idea original de Chad Nelson, un creativo de OpenAI. Nelson concibió a los personajes de "Critterz" hace tres años, inspirándose en DALL-E, una de las primeras herramientas de generación de imágenes de la compañía. La trama de la película sigue a un grupo de criaturas del bosque cuya tranquila vida se ve alterada por la llegada de un misterioso forastero. Para llevar su visión a la gran pantalla, Nelson se asoció con las productoras Vertigo Films y Native Foreign, con la ambición de estrenar la película en el prestigioso Festival de Cannes en mayo.

El proceso de producción de "Critterz" está diseñado para ser significativamente más rápido y económico. Se proyecta que la película se complete en tan solo nueve meses, una fracción del tiempo que toma un proyecto animado convencional, que suele durar tres años. Con un presupuesto inferior a los 30 millones de dólares, la producción se distancia de los enormes costos de las grandes producciones de Hollywood. El equipo humano se centrará en el guion y los bocetos iniciales, que luego serán procesados por modelos de OpenAI como GPT-5. Nelson insiste en que el objetivo es crear un "caso de estudio mucho mejor" que una simple demostración, materializando así las capacidades de la IA en un producto tangible y de gran escala.

El cine sufre un antes y después con “Critterz”

El guion de la película fue escrito por parte del mismo equipo detrás de "Paddington in Peru". Con la producción ya en marcha, las audiciones para las voces de los personajes se realizarán en las próximas semanas. La financiación de "Critterz" proviene de Federation Studios, y los estudios involucrados han establecido un modelo de compensación que permitirá que los cerca de 30 profesionales que participan en el proyecto compartan las ganancias, según confirmó Nelson.

El apoyo de OpenAI a esta iniciativa es una apuesta significativa. Un portavoz de la compañía afirmó que "la película refleja el tipo de creatividad y exploración que nos encanta fomentar". Si "Critterz" resulta ser un éxito, podría servir como prueba fehaciente de que la inteligencia artificial puede ser una herramienta clave en la producción cinematográfica, acelerando su adopción masiva. No obstante, Nik Kleverov, cofundador de Native Foreign, ha señalado que la participación de actores de voz y artistas humanos en el proceso es fundamental para obtener la protección de derechos de autor, ya que las obras generadas exclusivamente por IA no pueden ser registradas.