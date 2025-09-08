Con un acto cargado de solemnidad y tradición, el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) celebró la entrega de boinas marrones y escudos a 68 soldados que completaron la instrucción básica del ciclo 2025. El evento, realizado en Rivadavia, contó con la presencia de autoridades provinciales, legisladores, excombatientes de Malvinas y familiares de los egresados.

Entrega de distintivos. (Foto gentileza Sí San Juan)

La boina marrón, distintivo principal de la unidad, representa no solo la culminación del entrenamiento, sino también la identidad y pertenencia al cuerpo de élite. Su color simboliza el entorno montañoso donde se desempeña el RIM 22, en referencia a la adaptación y habilidades de combate en altura. Junto a la boina, el escudo del regimiento recuerda la figura del Teniente Coronel Juan Manuel Cabot, militar tucumano que luchó junto a San Martín en la liberación de Chile, y los caminos históricos tomados durante la campaña libertadora.

Publicidad

(Foto gentileza Sí San Juan)

Los símbolos fueron bendecidos por el capellán Adolfo Fabio Calivar y entregados por el jefe del regimiento, Coronel de Infantería Rubén Gastón Patera, en un acto solemne que selló el ingreso formal de los nuevos combatientes. La ministra de Gobierno, Laura Palma, encabezó la comitiva de funcionarios provinciales junto al intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; y los diputados Nancy Picón y Juan de la Cruz Córdoba.

(Foto gentileza Sí San Juan)

La jornada tuvo un marco especial con la presencia de Veteranos de Guerra de Malvinas y la banda militar “El Tambolar”, que aportó los pasajes musicales. Con este egreso, el RIM 22 refuerza su destacamento especializado en San Juan y mantiene vivo el legado histórico que une disciplina militar con valores patrióticos.