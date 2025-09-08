Un equipo de oftalmólogos argentinos logró un reconocimiento internacional de gran prestigio tras realizar una cirugía ocular compleja para reconstruir el ojo de un paciente que había sufrido múltiples daños severos en un accidente deportivo. El procedimiento, que combinó técnicas avanzadas de microcirugía y reconstrucción anatómica, permitió restaurar la visión en un caso que inicialmente parecía clínicamente irreversible.

La intervención fue documentada en un video educativo de alto valor para especialistas alrededor del mundo, lo que le valió al equipo del Charles Centro Oftalmológico el “Best of Show – Rhett Buckler Award”, conocido como el “Óscar de la retina”. Este galardón se entregó en agosto durante el congreso anual de la American Society of Retina Specialists (ASRS), la sociedad de retina más grande a nivel global.

El premio, elaborado por R.S. Owens & Company, fabricantes de las estatuillas del Óscar cinematográfico en Estados Unidos, representa el máximo honor para un video científico-quirúrgico en oftalmología. Aunque el equipo argentino había sido distinguido en su categoría en cuatro ocasiones anteriores, esta fue la primera vez que obtuvo el premio principal, un logro sin precedentes para la oftalmología nacional.

El video muestra la cirugía realizada a un paciente que sufrió un trauma ocular severo durante una actividad deportiva, que causó catarata traumática, ruptura de ligamentos oculares y deformación del iris. Estas lesiones, combinadas, suelen impedir la recuperación visual.

El Dr. Martín Charles, director del equipo, explicó la complejidad del caso: “El desafío quirúrgico era enorme. Había que reconstruir la anatomía del ojo para poder devolverle la visión al paciente”.

La estrategia quirúrgica incluyó la reposición del cristalino mediante un sistema innovador para abordar la catarata traumática y la fijación definitiva del cristalino con la colocación de un lente intraocular en posición fisiológica. Finalmente, se suturó el iris en cuatro cuadrantes para restaurar el tamaño normal de la pupila, mejorando la visión y la calidad de vida del paciente.

El Dr. Charles destacó que estas técnicas de alta precisión fueron aprendidas gracias a las enseñanzas del Dr. Ike Ahmed, considerado el oftalmólogo más influyente a nivel mundial: “Gracias a sus enseñanzas, hoy pudimos llevar adelante un procedimiento que parecía imposible”.

El momento más delicado de la cirugía fue la reparación del iris, la estructura que regula la entrada de luz al ojo. Para ello se utilizó una técnica especial de sutura llamada surgé, que permitió devolver la forma y función normales a la pupila. “Lo que demostramos es que, con técnicas delicadas y meticulosas, es posible reconstruir la anatomía ocular y devolver función visual”, afirmó el Dr. Charles.

Más allá del éxito clínico, el valor del video reside en su enfoque didáctico, que permite a otros especialistas replicar la técnica paso a paso, lo que motivó su reconocimiento como un aporte sobresaliente para la oftalmología internacional.

El Dr. Charles resaltó que este premio posiciona a Argentina en la vanguardia global del área, evidenciando el talento y la dedicación de sus profesionales. Además de Charles, el galardón fue recibido por los doctores Daniel Charles, Rodrigo Albano, Ignacio Gnecco, Gisella Sánchez, Nicolás Rovaletti y Aníbal Francone.

La técnica presentada tiene el potencial de modificar los protocolos actuales para tratar traumas oculares complejos en otros centros médicos, donde casos similares suelen considerarse sin solución o se abordan con métodos más agresivos que no restauran completamente la visión.

El Dr. Charles explicó que este enfoque innovador es resultado directo de la influencia del Dr. Ike Ahmed durante sus visitas a Argentina para Facoextrema, el encuentro oftalmológico más importante del país, donde más de 5.000 especialistas presenciaron sus intervenciones en vivo.

El equipo argentino ahora busca difundir este conocimiento globalmente, con la esperanza de que más pacientes puedan acceder a opciones reales de recuperación visual.

El impacto del “Óscar de la retina” va más allá del reconocimiento individual, ya que fortalece la formación de oftalmólogos en Argentina y consolida al equipo como un referente en el manejo de traumas oculares complejos. Además, se vincula con una tradición docente sólida, impulsada por Facoextrema, iniciativa de los doctores Juan Irungaray y Gerardo Valvecchia, que permitió la formación de miles de especialistas en el país.

Según Charles, este premio inspira a residentes y jóvenes especialistas, demostrando que desde Argentina se puede generar conocimiento con alcance global y que, con precisión y paciencia, es posible devolver la visión en casos que antes se consideraban sin esperanza.