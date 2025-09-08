Durante la jornada de este lunes, el dólar mayorista subió $54 y finalizó en $1.409, lo que implicó un alza del 4% respecto al viernes pasado. De esta manera, quedó apenas a 4,3% del techo de la banda cambiaria. El volumen negociado en el segmento contado fue de u$s452,7 millones, sin intervención oficial en el spot.

En el circuito minorista, la divisa cerró en $1.435,17 en promedio según el relevamiento diario del Banco Central (BCRA), con un incremento de 4,9% en comparación con el cierre anterior. En el Banco Nación, en tanto, se ubicó en $1.425 para la venta.

El dólar blue operó a $1.420 en el mercado paralelo, mientras que en el segmento financiero el Contado con Liquidación (CCL) trepó 3,6% hasta $1.441,09 y el MEP avanzó 3,5% a $1.432,16.

Los contratos de dólar futuro también acompañaron la tendencia y cerraron con subas en todas las posiciones. El mercado descuenta que el tipo de cambio mayorista podría alcanzar los $1.438 hacia fines de septiembre y acercarse a los $1.580 en diciembre, superando el techo de la banda cambiaria. En total, se pactaron operaciones por u$s1.345 millones en la rueda.

La reacción del mercado tras las elecciones

Analistas coincidieron en que la contundente derrota oficialista en PBA generó mayor presión sobre el tipo de cambio.

Desde Cohen Aliados Financieros señalaron que el Gobierno “privilegió la estabilidad cambiaria a costa de la actividad económica y de la acumulación de reservas, que aún no muestran señales de recuperación”. Además, anticiparon que la agenda de la semana estará marcada por la licitación del Tesoro y la publicación del IPC de agosto.

La economista Noelia Abbate advirtió que el dólar cripto ya anticipaba el resultado electoral al dispararse el domingo por la noche. “No sería prudente sostener un nivel alto de intervención por mucho tiempo en un contexto de reservas frágiles, solo para defender un tipo de cambio que el mercado no convalida y con fines electorales”, planteó.

En la misma línea, Pedro Martínez Gerber, de PxQ, afirmó que “el resultado fue peor de lo esperado en el escenario base del mercado, y hasta octubre veremos más presión sobre el tipo de cambio”. Recordó además que el Tesoro dispone de alrededor de u$s1.000 millones para intervenir antes de que el dólar llegue al techo de la banda, mientras que el BCRA lo haría únicamente en ese límite, según lo pactado con el FMI.

Por su parte, la consultora 1816 remarcó que el Tesoro ya utilizó más de u$s500 millones en intervenciones durante la semana pasada, lo que redujo sus tenencias disponibles a unos u$s1.130 millones al cierre del viernes.