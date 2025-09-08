El mundo del periodismo y la cultura musical del país se encuentra conmovida tras la confirmación del deceso de Juan Ortelli, un referente cronista y editor. Además fue un gran mediador en la difusión de generos músicales como el rap y el freestyle. El exdirector de la reconocida revista Rolling Stone de Argentina, falleció a sus 43 años por causas naturales, una noticia que fue divulgada por su hermano en las últimas horas a través de las redes sociales.

Con una notable trayectoria, Ortelli fue un pilar fundamental en la divulgación de géneros musicales como el rap y el freestyle en la nación. Su trabajo no solo se centró en la dirección editorial, sino que también se expandió como cofundador de la Liga Bazooka y jurado de la Red Bull Batalla de los Gallos, roles que lo consolidaron como una figura clave para las nuevas generaciones de artistas. Su muerte ha generado conmoción entre músicos, colegas y seguidores que reconocen su invaluable aporte.

El legado de este comunicador se extiende a su visión para identificar y dar voz a las los géneros musicales actuales. En lo que respecta a su labor en Rolling Stone, la cual asumió con tan solo 29 años, es recordada por brindar mayor visibilidad y espacio a los talentos que están empezando.

Finalmente, los mensajes de condolencia y gratitud han sido de gran magnitud en las plataformas digitales, en donde la mayoria de ellos expresa su gran calidad humana y su profesionalismo en el ámbito periodístico y en la industria musical.