Sobre el mediodía de este lunes 8 de septiembre, un hombre de 64 años fue hallado muerto en su vivienda, ubicada en la intersección de calle Oratorio y avenida Benavídez, en el departamento Santa Lucía. Identificado como José Luis Domínguez, era casero de una finca destinada al cultivo de olivos. Fuentes policiales indicaron a DIARIO HUARPE que el hombre trabajaba como casero en la vivienda y vivía solo, y que podría haber fallecido por intoxicación de monóxido de carbono provocado por el humo de un incendio dentro de una de las habitaciones de la vivienda en donde se originó un cortocircuito.

El interior de la vivienda. (Foto gentileza prensa de Judiciales)

Al llegar, Fiscalía, Brigada y División Criminalística constataron que la casa había sufrido un foco ígneo que afectó principalmente la cocina y provocó gran cantidad de humo y hollín en todas las dependencias. En el baño, yacía el cuerpo de Domínguez en posición decúbito dorsal, parcialmente quemado pero sin estar calcinado. La médica legista, Dra. Ana Bruna, indicó que el cadáver presentaba inicio de putrefacción y no mostraba signos de violencia externa.

En el lugar intervinieron los fiscales Francisco Micheltorena (coordinador), Francisco Nicolia y el ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra, junto al personal de Brigada a cargo del principal Martín Videla y la oficial Florencia Díaz.

El hijo de la víctima declaró que la última comunicación con su padre fue la noche anterior, cerca de las 23, cuando le dijo que estaba reunido con amigos en la casa. Al no obtener respuesta durante la mañana, decidió acercarse al lugar y, al ver humo saliendo por las aberturas, ingresó junto a un vecino tras forzar la puerta. Allí encontraron el interior ennegrecido por el fuego, con electrodomésticos derretidos y el cuerpo del hombre ya sin vida en el baño.

Bomberos determinaron que el incendio se habría originado por un cortocircuito en un enchufe de la cocina donde estaban conectados varios electrodomésticos. Las llamas no se expandieron por completo, pero el humo fue suficiente para afectar todos los ambientes de la vivienda. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia, mientras que la casa quedó bajo consigna y preservada para peritajes.

Hasta el momento, los investigadores no han confirmado si hubo participación de terceros. Se espera el resultado de los análisis médicos y toxicológicos que podrían aportar información clave para determinar si la muerte fue accidental o intencional.

La investigación continúa abierta, y la Policía de San Juan mantiene medidas de custodia en la vivienda hasta obtener los resultados oficiales que permitan avanzar en la causa.