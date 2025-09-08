Un día después de la derrota sufrida por La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei reunió por segunda vez a su gabinete en la Casa Rosada, esta vez para analizar el rumbo político y económico de la gestión.

Tras el encuentro, el mandatario decidió conformar una mesa política nacional, presidida por él mismo, integrada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni. Además, instruyó al jefe de Gabinete a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores, mientras que la mesa política bonaerense se ampliará para incluir a representantes provinciales del espacio.

El cónclave contó con la participación del titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, ausente en la primera reunión matutina, junto a ministros de Seguridad, Cancillería, Defensa, Salud, Justicia y Capital Humano, así como la secretaria general de la Presidencia y otros funcionarios del partido.

Funcionarios de primera línea aseguraron que “todo el equipo está firme” y descartaron cambios en los ministerios. La medida busca analizar los resultados electorales y definir la estrategia política y administrativa del Gobierno, manteniendo el equilibrio fiscal, la política de desregulación y las reformas en distintos sectores.

La presencia de Caputo y la reunión posterior con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, permitió discutir la agenda económica, la integración regional y las reformas necesarias para impulsar al sector privado. Milei remarcó que no habrá reestructuración del gabinete por el momento, y que cualquier cambio se limitará al armado estratégico de los espacios políticos y decisiones internas.

El Gobierno busca, de este modo, consolidar la coordinación interna y reforzar el diálogo con los gobernadores, en un momento de ajuste tras la derrota electoral en Buenos Aires y la necesidad de mantener estabilidad política y económica a nivel nacional.