La Universidad Siglo 21 lanzó una nueva búsqueda laboral en la provincia de San Juan para incorporar un perfil de Comunicación Digital. Se trata de una vacante full time de 8 horas diarias, orientada a profesionales con experiencia en la generación de contenidos y la gestión de redes sociales.

El puesto apunta a personas con conocimientos en comunicación digital, creatividad para el desarrollo de campañas en entornos online y capacidad para adaptarse a los desafíos que plantea el ecosistema digital actual.

Publicidad

La institución destacó que este rol es clave para fortalecer la presencia y proyección de la universidad en plataformas digitales, un espacio cada vez más relevante para la comunicación con estudiantes y la comunidad educativa en general.

Los interesados en postularse deberán cargar su currículum en el sitio jobs.saintpaul.edu.ar, donde encontrarán más información sobre el proceso de selección.