Provinciales > Empleo
Una reconocida universidad sanjuanina busca sumar profesionales
POR REDACCIÓN
La Universidad Siglo 21 lanzó una nueva búsqueda laboral en la provincia de San Juan para incorporar un perfil de Comunicación Digital. Se trata de una vacante full time de 8 horas diarias, orientada a profesionales con experiencia en la generación de contenidos y la gestión de redes sociales.
El puesto apunta a personas con conocimientos en comunicación digital, creatividad para el desarrollo de campañas en entornos online y capacidad para adaptarse a los desafíos que plantea el ecosistema digital actual.
La institución destacó que este rol es clave para fortalecer la presencia y proyección de la universidad en plataformas digitales, un espacio cada vez más relevante para la comunicación con estudiantes y la comunidad educativa en general.
Los interesados en postularse deberán cargar su currículum en el sitio jobs.saintpaul.edu.ar, donde encontrarán más información sobre el proceso de selección.
Un grave siniestro vial se registró en la madrugada del domingo en Marquesado, cuando un adolescente conduciendo un Renault Sandero Stepway realizó una maniobra imprudente a alta velocidad, invadiendo el carril contrario y colisionando de frente con un Volkswagen Virtus, que operaba como Uber y llevaba a dos personas.
Un grave siniestro vial se registró en la madrugada del domingo en Marquesado, cuando un adolescente conduciendo un Renault Sandero Stepway realizó una maniobra imprudente a alta velocidad, invadiendo el carril contrario y colisionando de frente con un Volkswagen Virtus, que operaba como Uber y llevaba a dos personas.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
Alejandro "Tati" Jofré, un agente penitenciario, fue acusado de perpetrar un fraude millonario contra 25 de sus colegas en el Penal de Chimbas. Utilizando la confianza de las víctimas y promesas de inversiones falsas, logró acumular más de $158 millones. El juez de Garantías Matías Parrón le dictó prisión preventiva por dos meses.
La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses golpeó con fuerza a los activos argentinos. Las acciones nacionales que cotizan en Wall Street perdieron hasta 15% y los bonos en dólares retrocedieron hasta 8%. El riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos.
La Libertad Avanza (LLA) sufrió una contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el partido de La Matanza, en donde hace poco más de un mes Javier Milei lanzó su campaña junto a destacados candidatos y su hermana, sosteniendo el polémico cartel "Kirchnerismo nunca más".