La protección solar es fundamental para evitar daños en la piel, como quemaduras, envejecimiento prematuro y riesgos mayores como el cáncer cutáneo. Sin embargo, existe cierta confusión sobre qué factor de protección solar (FPS) es el más adecuado para cada persona y situación.

La elección del FPS debe basarse en el tipo de piel, el tiempo de exposición al sol y la intensidad de los rayos UV. Las personas con piel clara, que se queman fácilmente, necesitan un FPS más alto, mientras que quienes tienen piel más oscura pueden usar factores más bajos, aunque siempre es recomendable aplicar protector solar.

Además, la actividad que se realice influye en la elección del protector. Para actividades prolongadas al aire libre, especialmente en la playa o la montaña, se recomienda un FPS de 30 o superior, que garantice una protección adecuada durante varias horas. En cambio, para exposiciones breves, un FPS 15 puede ser suficiente.

Es importante recordar que ningún protector solar bloquea el 100% de los rayos UV, por lo que se aconseja complementar su uso con otras medidas, como buscar sombra, usar ropa adecuada y evitar las horas de mayor radiación.

Tomar conciencia sobre la importancia de elegir correctamente el protector solar es fundamental para mantener la salud de la piel y prevenir daños a largo plazo.