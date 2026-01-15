Un importante operativo policial se desplegó este martes por la tarde en el barrio porteño de Palermo luego de que el encargado de un edificio encontrara un artefacto sospechoso tirado junto a un contenedor de basura y diera aviso a la Policía de la Ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 17 horas en la intersección de Juan Francisco Seguí y Lafinur. Tras el llamado de alerta, personal del Escuadrón Antibombas acudió al lugar, perimetró la cuadra y trabajó durante varias horas ante la mirada atónita de los vecinos.

Según confirmaron fuentes oficiales, el objeto encontrado se trataba de un proyectil de artillería calibre 75 milímetros, sin carga explosiva. A pesar de no presentar riesgo inmediato, fue retirado con extremo cuidado por el personal especializado.

El proyectil será trasladado a un lugar seguro, donde posteriormente se procederá a su detonación controlada, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de casos.

Tras el hallazgo, la titular del Juzgado Federal N° 10, María Eugenia Capuchetti, ordenó la apertura de un expediente para determinar el origen del artefacto. Una de las hipótesis apunta a que podría haber sido abandonado por algún vecino.

En ese marco, la Justicia solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de los edificios ubicados en la cuadra, con el objetivo de reconstruir el recorrido del proyectil y establecer quién lo dejó en el lugar.