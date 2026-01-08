La crisis dirigencial que atraviesa Sportivo Desamparados sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la renuncia del vicepresidente Raúl Sánchez y de otros integrantes de la comisión directiva. En ese contexto, Radio Sarmiento dialogó con Nelson López, referente de la agrupación Raíces Puyutanas, quien expresó su preocupación por el presente institucional y deportivo del club.

“Desde nuestra agrupación hemos emitido un comunicado manifestando la preocupación que tenemos. Las últimas noticias que llegan de Desamparados siempre son malas y queremos, de una vez por todas, que el club arranque con un crecimiento institucional y deportivo”, señaló López, quien recordó que Raíces Puyutanas ya se había mostrado dispuesta al diálogo en otras oportunidades.

Publicidad

El dirigente, que fue candidato en las últimas elecciones, cuestionó con dureza a la actual conducción: “Engañaron al socio. Se presentó un proyecto integral que incluía inferiores, escuelita, fútbol senior, futsal y primera división, pero después de seis meses de gestión no vemos frutos ni avances concretos. Hoy queda claro que ese proyecto nunca se cristalizó”.

López sostuvo que los problemas deportivos son consecuencia directa de la crisis institucional: “Esto pasa más por lo dirigencial que por lo futbolístico. Fueron elegidos bajo un gran proyecto y bajo el escudo de ex figuras del club, pero hasta ahora no se ve gestión. Por eso nos ponemos a disposición para ayudar a solucionar los problemas y que Desamparados vuelva a ser el orgullo de la provincia”.

Publicidad

Además, remarcó el desgaste que generan los conflictos recurrentes: “Estamos cansados de los golpes y de las malas noticias, pero también de los contubernios que se hacen solo para ganar elecciones y después no hay acción ni gestión. Un dirigente deportivo debe estar preparado, y hoy falta formación dirigencial en el club”.

Desde Raíces Puyutanas, López explicó que cuentan con equipos de trabajo en lo social, deportivo e institucional, y que incluso proponen una reforma del estatuto, al que consideran desactualizado y con cláusulas que no respetan plenamente al socio. “La urgencia hoy es institucional, porque eso termina afectando lo deportivo. Hay que poner a Desamparados por encima de la política, de los amigos y de cualquier interés personal”, enfatizó.

Publicidad

Finalmente, sobre la renuncia de Raúl Sánchez, López reconoció que fue sorpresiva, aunque la enmarcó dentro del delicado momento que vive la institución. “Lamentablemente, en el clima actual del club ya nada sorprende. Por eso insistimos: hay que defender, proteger y trabajar seriamente por Sportivo Desamparados”, cerró.