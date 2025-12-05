La revista Forbes destacó a Luana Lopes Lara, la empresaria brasileña de 29 años que se convirtió en la multimillonaria más joven hecha a sí misma. Lara cofundó Kalshi, una innovadora plataforma de predicciones de mercado que ha roto récords en el sector financiero.

Antes de embarcarse en el mundo tecnológico, Luana tuvo una carrera como bailarina de ballet clásico. Hija de una profesora de matemáticas y un ingeniero eléctrico, combinó desde joven su pasión por la danza y las ciencias. Durante la secundaria, obtuvo medallas en competencias académicas como la Olimpiada Brasileña de Astronomía y la Olimpiada de Matemáticas de Santa Catarina.

Tras graduarse, trabajó nueve meses como bailarina profesional en Austria, participando en el clásico “El lago de los cisnes”. Sin embargo, a los 18 años decidió enfocarse en la ingeniería informática y se mudó a Estados Unidos para estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

En el MIT, Luana entabló una alianza con su compañero Tarek Mansour. Juntos, en 2018, lograron una pasantía en Five Rings Capital en Nueva York, donde surgió la idea de crear un mercado de predicciones. "Vimos que la mayoría de las operaciones bursátiles ocurren cuando las personas tienen una visión del futuro y luego intentan encontrar la manera de plasmarla en los mercados", explicó la joven a Forbes.

En 2019, fueron aceptados en la aceleradora de startups Y Combinator con su proyecto Kalshi, pero enfrentaron una extensa batalla legal debido a la complejidad regulatoria. "Asumimos un riesgo descomunal. Estuvimos dos años sin un solo producto, sin poder lanzar ni crear nada, y si no nos regulaban, la empresa simplemente se fundiría", recordó Lara. Finalmente, en noviembre de 2020 obtuvieron la autorización de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EEUU (CFTC) para operar como mercado de contratos designado (DCM).

Kalshi permite a sus usuarios apostar sobre resultados de eventos futuros, desde elecciones y partidos deportivos hasta sucesos relacionados con la cultura pop. El 90% de la participación se concentra en apuestas deportivas, pero la plataforma ofrece una diversidad que la diferencia de sus competidores.

Desde la aprobación legal, Kalshi experimentó un crecimiento exponencial, con un volumen de operaciones que superó los 1.000 millones de dólares semanales y un aumento del 1.000% respecto al año anterior. En menos de seis años, la startup alcanzó un valor de 11.000 millones de dólares y firmó alianzas con plataformas como Robinhood, Webull, la Liga Nacional de Hockey y StockX.

En enero de 2025, Donald Trump Jr. se unió al consejo asesor de Kalshi, lo que le otorgó mayor visibilidad en Estados Unidos. Los cofundadores conservan el 12% de la empresa, y su patrimonio personal se quintuplicó en menos de seis meses, alcanzando cada uno 1.300 millones de dólares.

A pesar de los desafíos regulatorios que persisten, la joven empresaria continúa liderando el sector tecnológico con su visión y compromiso. La historia de Luana Lopes Lara destaca no solo por sus logros económicos, sino también por ser un ejemplo de éxito sin herencias ni vínculos familiares previos en la informática.