En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, que se conmemoró el 1 de diciembre, el Ministerio de Salud de San Juan llevó adelante una serie de operativos gratuitos de testeo de VIH, sífilis y hepatitis en distintos puntos de San Juan. En la jornada realizada el jueves 4 de diciembre en el Centro Cultural Conte Grand se registró una fuerte participación de adolescentes y jóvenes, especialmente en la franja de 16 y 17 años, a diferencia de años anteriores.

Miguel Rueda, jefe del Programa Provincial de VIH/SIDA e ITS (infecciones de transmisión sexual), explicó a DIARIO HUARPE que durante la jornada, se realizaron cerca de 700 testeos entre el Conte Grand y el Hospital Rawson. Rueda detalló que en el operativo del centro cultural participaron 277 personas, donde se detectaron preliminarmente 15 casos de sífilis y un caso de hepatitis B. “Son resultados a confirmar porque aún esperamos las contrapruebas”, aclaró. En cuanto que en el centro de salud se realizaron 378 testeos.

Publicidad

Algo que Rueda destacó en esta edición es la asistencia juvenil que superó la de ediciones anteriores. “La convocatoria ha sido muy buena. En las actividades que acompañamos y en las que organizamos en el Conte Grand, hubo muchísima participación”, señaló. En cuanto al rango etario, el funcionario indicó que se acercaron numerosos adolescentes desde los 16 años, seguidos por una marcada presencia de adultos jóvenes de entre 20 y 30 años. También participaron personas mayores, aunque en menor proporción.

La actividad se desarrolló en un contexto nacional marcado por el aumento de casos de sífilis, especialmente entre jóvenes. En San Juan, durante este año se confirmaron más de 900 diagnósticos de sífilis y 117 nuevos casos de VIH, un escenario que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por el crecimiento simultáneo de ambas infecciones y por la gravedad en que se detectan. Según especialistas, más del 50% de los diagnósticos de VIH se confirma en estadio avanzado, por encima de los parámetros nacionales.

Publicidad

Si bien los resultados finales de los operativos aún no están cerrados, desde el Programa Provincial señalaron que esta edición registró una mayor convocatoria general, con especial incremento en la participación juvenil, mientras que la detección de casos se mantiene dentro de los valores habituales.