El 5 de diciembre de 2025, Netflix confirmó la adquisición de Warner Bros. y HBO, una operación que promete transformar el panorama audiovisual a nivel global, incluido el público argentino. Esta compra abarca no solo los estudios físicos ubicados en Burbank, Los Ángeles, sino también el extenso catálogo de contenidos de HBO.

Tradicionalmente, Netflix lanza sus películas directamente en su plataforma digital, aunque en algunos casos excepcionales realiza estrenos en cines selectos. En Estados Unidos, por ejemplo, utiliza salas pequeñas como el cine Paris de Manhattan para proyecciones especiales. En Argentina, las películas de Netflix que llegan a la pantalla grande suelen exhibirse en salas independientes o en cadenas más chicas como Atlas, ya que las grandes cadenas (Cinemark Hoyts, Cinépolis, Showcase) consideran poco rentable mostrar títulos que estarán disponibles en streaming en poco tiempo.

Con la incorporación de Warner, surge la incertidumbre sobre el futuro de los estrenos de las películas de DC Comics. La duda principal es si continuarán con exhibiciones limitadas en cines o si optarán por su lanzamiento inmediato en la plataforma de streaming, lo que podría afectar significativamente la recaudación tradicional por taquilla.

Durante la pandemia de COVID-19, Warner experimentó con estrenos simultáneos en cines y streaming, una estrategia que no fue bien recibida en las salas y derivó en resultados pobres en taquilla para películas como Wonder Woman y la última entrega de Matrix. Además, esto generó dificultades en los contratos con actores, ya que estrellas como Keanu Reeves tenían acuerdos basados en porcentajes de la recaudación cinematográfica.

Por un lado, queda la incógnita de si Netflix tendrá interés en acelerar la llegada de sus grandes producciones a los hogares. Por razones de costos, es probable que prefieran mantener cierta ventana de exclusividad en salas. En cambio, el futuro del cine de autor o de arte podría seguir la tendencia actual: pocos días en salas seleccionadas y luego un salto rápido a los dispositivos de streaming.

En cuanto al streaming, Netflix continúa siendo la plataforma con más suscriptores a nivel mundial, pero HBO también mantiene una base de usuarios muy significativa. Apenas conocida la noticia, surgieron en Hollywood debates sobre un posible monopolio, con voces que anticipan que la operación será analizada en el Congreso de Estados Unidos y sometida a revisiones regulatorias en varios países.

Desde la perspectiva del consumidor, ver sagas como Harry Potter en Netflix en lugar de HBO no representa un problema. Incluso, podría resultar beneficioso para el bolsillo, aunque se especula que la membresía de Netflix podría aumentar si se integra todo el contenido de HBO y esta última plataforma desaparece.

Sin embargo, la competencia en el mercado de streaming se reducirá, un aspecto que genera opiniones divididas sobre si esto será positivo o negativo para los usuarios y la industria audiovisual en general.

Este anuncio marca el inicio de una nueva etapa para el entretenimiento digital, pero aún quedan muchas preguntas y detalles por resolver que definirán el impacto real de esta fusión en la experiencia de los espectadores argentinos y del mundo.