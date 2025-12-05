Publicidad
El Museo Franklin Rawson inaugurará este viernes su última exposición 2025

Este viernes 5 de diciembre, desde las 20, el Museo Franklin Rawson inaugurará su cierre expositivo 2025, con tres muestras de alcance provincial y nacional, más de 50 artistas en sala y una programación musical en vivo.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El cierre del año expositivo consolida al museo como un referente de la escena visual argentina. (Foto captura HUARPE TV)

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson despedirá el año este viernes 5 de diciembre a las 20 con la apertura de su último bloque expositivo, un evento que reunirá curadores de renombre, artistas de distintas provincias y una programación musical en vivo. Desde la institución destacaron que se trata del cierre de una temporada marcada por un importante crecimiento en participación y calidad artística.

Emanuel Díaz Ruiz, director del museo, expresó que el balance 2025 ha sido “ampliamente alentador” y celebró el nivel de las propuestas que integran este cierre. “Será un cierre espléndido, más de 50 artistas en nuestra sala, un cierre que nos honra y sigue posicionando a San Juan y al Museo Franklin Rawson”, afirmó.

El bloque expositivo se compone de tres muestras centrales. En la Sala 1 se presentará “Yente – Del Prete: Figuración Mística”, con curaduría de Roberto Amigo y Santiago Villanueva, un recorrido que destaca el vínculo de ambos artistas con lo espiritual y lo simbólico desde una mirada moderna y poética.

La Sala 2 alojará “Interior/Exterior”, una selección de menciones de la 3° Bienal Nacional de Dibujo, curada por Eduardo Stupía. La propuesta indaga en las fronteras entre lo íntimo y lo público a través de diversas aproximaciones contemporáneas.

El cierre se completa en la Sala 3 y el Foyer con la 6° edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, curado por Mariela Limerutti, que reúne obras recientes de 42 artistas de todo el país. La iniciativa se consolida como una plataforma clave para reconocer y promover la escena emergente.

Con este último bloque, el Franklin Rawson reafirma su rol como epicentro cultural de la región y punto de encuentro para artistas, curadores y público general.

