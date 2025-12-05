El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson despedirá el año este viernes 5 de diciembre a las 20 con la apertura de su último bloque expositivo, un evento que reunirá curadores de renombre, artistas de distintas provincias y una programación musical en vivo. Desde la institución destacaron que se trata del cierre de una temporada marcada por un importante crecimiento en participación y calidad artística.

Emanuel Díaz Ruiz, director del museo, expresó que el balance 2025 ha sido “ampliamente alentador” y celebró el nivel de las propuestas que integran este cierre. “Será un cierre espléndido, más de 50 artistas en nuestra sala, un cierre que nos honra y sigue posicionando a San Juan y al Museo Franklin Rawson”, afirmó.

Publicidad

El bloque expositivo se compone de tres muestras centrales. En la Sala 1 se presentará “Yente – Del Prete: Figuración Mística”, con curaduría de Roberto Amigo y Santiago Villanueva, un recorrido que destaca el vínculo de ambos artistas con lo espiritual y lo simbólico desde una mirada moderna y poética.

La Sala 2 alojará “Interior/Exterior”, una selección de menciones de la 3° Bienal Nacional de Dibujo, curada por Eduardo Stupía. La propuesta indaga en las fronteras entre lo íntimo y lo público a través de diversas aproximaciones contemporáneas.

Publicidad

El cierre se completa en la Sala 3 y el Foyer con la 6° edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, curado por Mariela Limerutti, que reúne obras recientes de 42 artistas de todo el país. La iniciativa se consolida como una plataforma clave para reconocer y promover la escena emergente.

Con este último bloque, el Franklin Rawson reafirma su rol como epicentro cultural de la región y punto de encuentro para artistas, curadores y público general.