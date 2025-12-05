El mercado de las criptomonedas opera con bajas durante la jornada del viernes. En esa línea, Bitcoin (BTC) cede 2,7% hacia los US$89.560, según Binance, mientras que Ethereum (ETH) pierde 2,9% y toca los US$3.034.

El mercado de las altcoins también opera bajo una tendencia negativa. Ripple (XRP) cede 2,8%, BNB sufre pérdidas de 1,8% y Solana (Sol) cae 5,3%.

Diciembre arrancó con un mercado cripto que "parece frágil, pero que en realidad se apoya en una cantidad inusual de fundamentos estructurales alineados a favor. La corrección del 32% desde el máximo histórico del 6 de octubre, y las fuertes liquidaciones de octubre y noviembre, no modificaron el trasfondo macro que impulsó el rally de mediados de 2025. Por el contrario, creemos que lo reforzaron", señalaron desde Buenbit.

El mercado entró en diciembre con un diagnóstico claro. "No estamos en un déjà vu de 2022, y tampoco en un momento de quiebre estructural. La discusión ya no pasa por si los mineros venden o no, ese shock quedó atrás, sino por liquidez global, resiliencia corporativa y posicionamiento institucional", agregaron desde Buenbit.

