Ruta 40: el acusado por la doble tragedia dejará el Penal y pasará a prisión domiciliaria

Eliazar Flores Condorí, el conductor acusado por la doble tragedia vial ocurrida en enero de 2025 sobre Ruta 40, dejará el Penal de Chimbas para cumplir detención en su domicilio. Así lo resolvió este viernes la jueza Verónica Chicón, quien dispuso que el imputado continúe bajo prisión preventiva, pero en modalidad domiciliaria y con monitoreo electrónico. La decisión fue tomada pese al fuerte rechazo de los familiares de las víctimas, que se hicieron presentes en la audiencia.

El cambio de régimen se hará efectivo cuando esté disponible la tobillera electrónica. Hasta entonces, Flores Condorí permanecerá alojado en el complejo carcelario provincial. Además del dispositivo de seguimiento, la magistrada ordenó implementar una guardia policial periódica en la vivienda del imputado, ubicada en Media Agua, Sarmiento.

Durante la audiencia, Chicón prorrogó la prisión preventiva por cuatro meses y extendió el plazo de investigación por seis meses adicionales. Con estas medidas, el expediente continuará su curso judicial mientras se analizan nuevas pruebas. Flores Condorí lleva 11 meses detenido desde el siniestro del 15 de enero en Pocito.

En los pasillos de Tribunales, el caso concentra miradas por un motivo particular: no es habitual que imputados por homicidio culposo permanezcan tantos meses bajo prisión preventiva. Penalistas y funcionarios judiciales señalan que, en la mayoría de los siniestros viales, los acusados atraviesan el proceso en libertad o reciben condenas de cumplimiento condicional. Por eso, este expediente es considerado una excepción dentro de la Justicia local.

La resistencia al cambio de modalidad de detención fue especialmente marcada por los familiares de Carolina Sastre y de las dos jóvenes que viajaban con ella en el Peugeot 308. Según expresaron, otorgarle el beneficio al conductor representa un retroceso en la búsqueda de justicia. Sin embargo, la jueza sostuvo que las condiciones legales que justificaban su permanencia en el Servicio Penitenciario ya se habían modificado. Cabe recordar que en el choque también murió la esposa del imputado, Angélica Mundocore.

Uno de los argumentos centrales de la Fiscalía para sostener la preventiva había sido el riesgo procesal vinculado a los viajes frecuentes del imputado a Bolivia por motivos comerciales, muchos de ellos presuntamente por vías no registradas.

Los cargos y el avance de la causa

Flores Condorí, de nacionalidad boliviana, está imputado por homicidio culposo doblemente agravado —por conducción temeraria y por la cantidad de víctimas— en concurso ideal con lesiones culposas graves. La acusación se basa en el choque frontal entre la Toyota Hilux que conducía y el Peugeot en el que se trasladaban tres amigas. Por el impacto, fallecieron su pareja y la deportista sanjuanina Carolina Sastre.

Meses atrás, la magistrada había rechazado un acuerdo de juicio abreviado que proponía una pena de tres años de prisión domiciliaria. Desde entonces, la defensa insiste en que el imputado pueda cumplir la detención en su hogar, argumentando que sus hijos quedaron sin cuidados directos tras la muerte de su madre y la detención de su padre.

Con la nueva resolución, el proceso avanza hacia un juicio que aún no tiene fecha, pero que seguirá bajo estricta vigilancia judicial.