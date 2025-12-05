La vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, volvió a marcar agenda propia dentro del oficialismo al disponer el pago de un bono extraordinario de $500.000 para los empleados legislativos. La decisión, oficializada mediante una resolución interna, llega en un momento de tensión salarial en el sector público y representa un gesto político que contrasta con la postura restrictiva que mantiene el presidente Javier Milei respecto de compensaciones adicionales.

El bono será abonado por única vez durante diciembre y tendrá carácter no remunerativo, por lo que no impactará en el salario básico ni generará nuevos adicionales. La medida alcanza a todo el personal permanente, transitorio y a quienes se desempeñan bajo regímenes especiales dentro de la Cámara Alta. Según dejó asentado Villarruel en el texto firmado, el beneficio incluye únicamente a quienes hayan prestado servicios efectivos durante al menos seis meses en 2025, un requisito que busca acotar el universo de beneficiarios y ordenar la liquidación administrativa.

En los pasillos del Congreso, la resolución fue interpretada como un mensaje político hacia la Casa Rosada. Mientras el Ejecutivo nacional evita compromisos adicionales por la crítica situación fiscal, Villarruel se muestra dispuesta a otorgar un alivio económico a los trabajadores del Senado. Para algunos legisladores, la medida expone la creciente autonomía de la vicepresidenta dentro del esquema de poder libertario, un terreno en el que cada gesto cuenta y donde las tensiones internas se vuelven cada vez más visibles.

Aunque desde su entorno evitaron confrontar públicamente, la decisión reavivó el debate sobre la política salarial en el Estado y abrió un nuevo capítulo en la relación entre Villarruel y Milei. En un diciembre marcado por negociaciones y reclamos, el bono de la Cámara Alta promete mantenerse en el centro de la discusión.