El 5 de diciembre de 2025, el emblemático Indio Solari concedió una entrevista profunda y sin concesiones en Urbana Play, donde se abrió sobre su vida, su salud y su carrera musical. Desde Luzbola, su centro de operaciones en Parque Leloir, el cantante habló con honestidad sobre el impacto del Parkinson y su vínculo con la música, que sigue siendo su motor principal.

“Esta no es una buena mañana, pero me estoy acostumbrando porque es una enfermedad que te obliga a aprender a vivir de nuevo. Cuando no tengo asistencia, tardo cuarenta minutos en ponerme un suéter”, confesó el artista, dejando al descubierto la fragilidad que acompaña su día a día sin perder su característico humor negro.

Solari detalló su proceso creativo actual, destacando la importancia de la tecnología digital en su música: “Lo último que hago son las letras, lo primero es la textura, me interesan las texturas que trae lo digital... Lo digital es cero uno, cero uno; tenés que encargarte vos de que sea lindo lo que hacés”. Además, adelantó que posee canciones inéditas para futuras generaciones, aunque la enfermedad limita su capacidad para presentarlas en vivo.

En cuanto al escenario, expresó un sentimiento de pérdida: “La felicidad sería hoy no tener esta enfermedad que no me permite subirme a un escenario. Para mí el escenario es el lugar más cómodo que he tenido en mi vida”. Sin embargo, mantiene la satisfacción por haber hecho siempre lo que quiso y con éxito: “Cualquier cosa que haya hecho en mi vida estuvo a la altura de lo que podía hacer”.

Sobre la emblemática banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Solari fue contundente y crítico con las ideas que circularon sobre la ruptura: “Viví un duelo con el final de Los Redondos porque era mi banda, y a Skay se le ocurre decir en un reportaje que todo esto (el fin del grupo) se debía a que uno de nosotros se había querido quedar con la gloria de la banda. Semilla no fue, soy yo”.

Reconoció tanto las heridas como los logros de aquella etapa: “En su momento hicimos cosas... canciones muy lindas, hicimos una mitología buena”. También resaltó su actual proyecto musical con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, al que definió como “una banda estupenda” y donde se siente renovado: “Desde Momo Sampler en adelante, soy fanático de la renovación”.

El cantante no desea revivir el pasado con Los Redondos: “Volver con Los Redondos sería una estafa, como pasa con esos grupos que se peleaban todo el tiempo”. En cambio, se muestra firme en su presente artístico y personal: “Ya soy el Indio Solari”.

En la entrevista, también abordó su relación con el público y la interpretación de sus letras: “La gente, por ejemplo, propone que son crípticas las letras mías, porque quieren entender. Pero el entendimiento no es lo que se precisa, yo escribo para que imagines, no para contarte lo que pasó con la piba del Blockbuster”.

Además, compartió aspectos íntimos de su vida: “Mi padre nunca me dio un abrazo, mi viejo era el hombre de piedra... y la mía fue una generación de choque”. Recordó a sus amigos fallecidos y los tiempos difíciles que atravesó, marcados por la psicodelia y la clandestinidad.

Finalmente, el Indio habló sobre la posibilidad de que se realice una película sobre su vida y su legado, aunque se muestra cauteloso: “Cuando vos te mueras, van a hacer la película, ¿por qué no hacemos el libro primero, así ya lo tenemos?”. A pesar de todo, mantiene su esencia y un consejo para su yo más joven: “Que no sea pelotudo, que no se crea que firmando con las corporaciones le va a hacer bien”.