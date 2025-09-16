Allende dijo que Milei quiere terminar con la Zona Fría para San Juan

El anuncio del presidente Javier Milei sobre los lineamientos del Presupuesto 2026 encendió las alarmas en San Juan y en todas las provincias alcanzadas por la Ley de Zona Fría. En este contexto, el diputado nacional del peronismo y principal impulsor de que San Juan gozara de este beneficio, Walberto Allende, fue la voz de la preocupación al advertir sobre las graves implicaciones del proyecto.

La Ley de Zona Fría actualmente establece un descuento del 50% en la tarifa de gas para todos los usuarios de la zona y un 70% para sectores vulnerables como jubilados, electrodependientes, comedores y ex combatientes. Según la denuncia de Allende, la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo busca eliminar esta garantía legal y dejar la continuidad del beneficio a la discreción del Gobierno nacional.

En una contundente síntesis de la situación, el legislador sanjuanino expresó:

"En síntesis: se vacía el Fondo, se elimina la garantía legal y se deja en manos del Ejecutivo definir si sigue existiendo el beneficio."

Con estas palabras, Allende resume un proyecto que, además de quitarle la seguridad jurídica a los descuentos, recorta el financiamiento del fondo que los sostiene. La iniciativa deroga los artículos que ampliaban la cobertura a otras regiones y elimina el recargo del 7,5% sobre el precio del gas exportado, que era una de las principales fuentes de recursos.

Para San Juan, la aprobación de este presupuesto significaría la pérdida de un beneficio económico fundamental para sus familias, quedando a merced de la decisión política del Gobierno la posibilidad de acceder a una tarifa diferencial.