Momentos de puro dramatismo se vivieron en las inmediaciones del dique Partidor San Emiliano, donde el rápido y decisivo accionar de dos efectivos de la Policía de San Juan fue fundamental para salvar la vida de una mujer.

Los protagonistas de esta acción heroica fueron efectivos de la Comisaría 30°, quienes se encontraban realizando recorridas por la zona del dique. Durante su patrullaje, visibilizaron a una mujer con aparente intención de quitarse la vida. Sin dudarlo ni un instante, los agentes actuaron inmediatamente, logrando que la mujer desistiera de su propósito.

Tras la exitosa intervención policial, se hizo presente en el lugar personal de Emergencias Médicas. Ellos se encargaron de trasladar a la mujer al Hospital Marcial Quiroga, donde recibirá la asistencia médica y la contención psicológica necesaria.