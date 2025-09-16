Karina Milei anunció este martes que retira la medida cautelar que impedía la difusión de audios atribuidos a su persona, luego de la ola de críticas de periodistas, abogados y otros actores que consideraron la medida como un acto de censura previa. En su presentación ante el juez que había concedido la cautelar, la funcionaria afirmó que las grabaciones no comprometen la seguridad nacional ni la intimidad de su familia, y recordó que ya existe una causa penal en curso sobre el tema.

No obstante, sostuvo que los audios fueron obtenidos de manera ilegal y con el objetivo de desinformar y causar daño político y personal. El Gobierno argentino, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, denunció ante la Justicia Federal la existencia de una operación de inteligencia destinada a grabar conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios para desestabilizar al país durante la campaña electoral. Adorni calificó la maniobra como un “ataque ilegal, planificado y dirigido”.

La preocupación oficial se intensificó ante la posibilidad de que existan grabaciones de otros ministros, lo que podría derivar en nuevas filtraciones en los próximos días. El contexto se agravó tras la reciente difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, quien denunció supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Desde el entorno de Karina Milei aclararon que en los registros difundidos no hubo referencia a estos hechos, y advirtieron que podría tratarse del inicio de una serie de nuevas grabaciones.