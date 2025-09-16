Publicidad
Policiales > En Rawson

Robo de una bicicleta: detuvieron a un ladrón de 16 años con un arma de juguete

La policía logró la detención de un adolescente de 16 años en el Barrio Victoria de Rawson, acusado de robar una bicicleta utilizando un arma de juguete, tras una rápida respuesta policial a la denuncia de la víctima.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El arma de juguete con la que fue robada la bicicleta.
 

Personal policial de la Subcomisaría Villa Hipódromo llevó a cabo un procedimiento exitoso en el Barrio Victoria, que culminó con la detención de un adolescente de 16 años por el robo de una bicicleta.

El hecho se desencadenó cuando un móvil policial recibió una alerta sobre un robo en la zona. La víctima había denunciado que un sujeto, vestido con ropa oscura y una gorra negra, le había arrebatado una bicicleta marca Nordic, de color rojo y rodado 29. Lo particular del caso es que el delincuente portaba un arma de juguete para intimidar a la víctima.

Con las características precisas aportadas por el damnificado, los efectivos policiales iniciaron de inmediato recorridas por el Barrio Victoria. La celeridad en el operativo dio sus frutos, ya que lograron interceptar a un masculino que coincidía plenamente con la descripción del sospechoso.

Una vez identificado, se confirmó que el detenido era un joven de 16 años. Tras la aprehensión, se iniciaron las medidas legales correspondientes para este tipo de casos, bajo la jurisdicción de la Subcomisaría Villa Hipódromo.

