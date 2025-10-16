Un hombre de 39 años fue detenido por personal policial tras ser acusado de cometer abusos sexuales en el interior de un colectivo de la línea 407 en la ciudad de San Juan. Los hechos ocurrieron mientras la unidad se desplazaba por la avenida Rawson y la calle Juan Jufre.

De acuerdo con la denuncia formulada, el individuo, identificado como Pedro Maldonado, habría tocado de manera improcedente a dos mujeres en repetidas ocasiones mientras estas se encontraban en la parte trasera del vehículo. Ante esta situación, las víctimas solicitaron ayuda inmediata al conductor del micro. Este procedió a contactar al servicio de emergencias 911 y aseguró las puertas del colectivo para impedir la huida del presunto agresor.

Efectivos policiales arribaron con celeridad al lugar y procedieron a la aprehensión del sujeto. La Unidad Fiscal especializada en delitos contra la integridad sexual (CAVIG) tomó intervención en el caso, disponiendo las medidas legales correspondientes. El detenido quedó formalmente a disposición de la Justicia, en espera de las actuaciones procesales que determinen las autoridades judiciales.