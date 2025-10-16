La madrugada del miércoles, un juego imprudente entre adolescentes en Chimbas terminó en una tragedia. Un chico de 17 años, identificado como J.L., se encuentra internado en estado grave en el Hospital Rawson, luchando por su vida tras recibir un disparo en la cara.

Inicialmente, se manejó la hipótesis de que J.L. estaba manipulando un arma y se disparó accidentalmente. Sin embargo, la causa dio un drástico giro tras la declaración de la madre de las adolescentes involucradas en el incidente.

El hecho ocurrió en el B° Conjunto XIII en Chimbas. En la madrugada del miércoles, Agustín Fernández (19) y el herido, J.L. (17), fueron a la casa de sus respectivas novias, dos hermanas de 15 y 17 años.

La nueva hipótesis, construida a partir de la declaración de la madre en la Justicia, indica que la muchacha de 17 años le sacó el arma a su novio, Agustín Fernández, quien llevaba el revólver en la cintura. La joven empezó a juguetear (juguetear con ella) con el arma y, en medio de esa peligrosa maniobra, se le escapó un tiro. La bala impactó directo en el pómulo de J.L..

Tras esta nueva versión, el fiscal Nicolás Schiattino de UFI Delitos Especiales N°3 actuó rápidamente. El caso se dividió en dos:

La menor presunta autora del disparo: El fiscal derivó la causa al Juzgado de Menores. Esta instancia investigará el grado de autoría que tuvo la menor de 17 años. El mayor aprehendido: Schiattino se quedó con la parte de la causa que corresponde al adulto. Agustín Fernández (19) fue detenido y, de manera provisoria, quedó aprehendido por el delito de portación de arma de fuego. Cabe destacar que, a pesar de que la bala salió de su revólver, la policía no encontró el arma que se usó esa madrugada en su vivienda durante el allanamiento.

El menor J.L. continúa internado, y su estado de salud es grave, con un alto riesgo para su vida.