El Programa Ideas - Incubadora para el Desarrollo Emprendedor, dependiente de la Dirección de Economía Social del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, lanzó nuevas capacitaciones gratuitas para emprendedores sociales de San Juan.

Si bien estas iniciativas están enfocadas puntualmente en 57 emprendedores sociales seleccionados luego de un proceso de trabajo, pueden sumarse otros interesados. Pretende acompañar en el proceso de crecimiento a emprendimientos que tienen por lo menos 2 años en actividad si no, además, responder a sus necesidades puntuales.

El miércoles 27 de agosto se llevará a cabo una charla sobre prevención de incendios y uso de matafuegos. La capacitación estará a cargo de Emanuel Goria Macias, técnico en Higiene y Seguridad Laboral y consultor, junto con bomberos que explicarán el paso a paso del uso de los equipos y cómo evacuar espacios en caso de siniestro. El encuentro será en el Cuartel de Bomberos y Policía Ecológica, calle Mendoza 1902 norte, desde las 15:30 horas.

Por otra parte, el jueves 28 de agosto se desarrollará la capacitación “Diseña tu Modelo de Negocios para el Éxito”, conducida por las licenciadas en Administración Marianela Pizarro y Laura Godoy. La actividad tendrá modalidad teórico-práctica y se enfocará en análisis de ideas de negocio, definición de propuesta de valor, identificación del mercado objetivo y desarrollo de estrategias para generar ingresos sostenibles. El taller comenzará a las 8:30 horas en la sede de la Subsecretaría de Trabajo, Santa Fe 77 oeste.

