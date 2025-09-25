Los familiares de Brenda del Castillo y Morena Verdi, víctimas del triple femicidio de Florencio Varela, solicitaron colaboración para cubrir los gastos del velatorio y la despedida de las jóvenes de 20 años. La iniciativa se dio en medio de una concentración en la Rotonda de La Tablada, donde los allegados cortaron el acceso al barrio donde residían Brenda y Morena.

Federico, familiar de una de las víctimas, detalló cómo colaborar: "Pedimos ayuda al alias damian.6276, a nombre de Damián Verdi", explicó ante la prensa, haciendo un llamado a la solidaridad de la comunidad.

Por su parte, la prima mayor de Brenda, Candela, madre de dos hijas, se refirió a la vulnerabilidad de las mujeres y a la importancia de la prevención: "Con mis hijas charlamos muchísimo, hay que hablar mucho con ellas. Somos el género más vulnerable, esto no puede seguir pasando. Esto pasa en todos los lados, y nadie lo ve", sostuvo.

Además, Candela recordó la influencia del entorno en la seguridad de los jóvenes: "Hay que tratar de tener a los chicos cerca, el narcotráfico y la trata de mujeres mueve muchos millones... Yo viví en los Monoblocks, hay que saber llevarlo, no es un barrio malo. Hay de todo. No estamos exentos de nada", reflexionó en relación a los edificios de vivienda colectiva del FONAVI, ubicados en Ciudad Evita, cerca de La Tablada.

Por último, las familias reafirmaron su reclamo de justicia y advirtieron que seguirán buscando respuestas para que hechos de violencia como este no se repitan.