La Fórmula 1 actualizó la lista de pilotos para la temporada 2026 y la presencia del argentino Franco Colapinto está en duda. La máxima categoría oficializó la grilla de corredores confirmados tras el anuncio de la nueva escudería estadounidense Cadillac, que ratificó a Valtteri Bottas y Sergio 'Checo' Pérez como sus pilotos. Por el momento, el futuro del piloto oriundo de Pilar no está garantizado en la escudería francesa Alpine y se encendieron las alarmas sobre su continuidad en la competición.

Con las recientes confirmaciones, ya se han definido 16 de los 22 competidores de la siguiente temporada. A sus 22 años, el joven piloto bonaerense aún no tiene un asiento asegurado y espera poder ocupar una de las seis vacantes disponibles para continuar en el equipo francés. “El año 2026 está tomando forma. Cadillac asegura su participación en la parrilla de salida de 2026”, fue el mensaje que la F1 publicó en sus redes sociales, acompañado de un gráfico que detalla a las 11 escuderías con sus respectivos pilotos.

Por ahora, solo los equipos Mercedes, Red Bull, Racing Bulls y Alpine tienen asientos por asignar. En el caso de Mercedes, aún resta que se definan los dos pilotos que acompañarán a George Russell, y a Kimi Antonelli. Un similar panorama enfrenta RB, que tendrá que determinar si Isack Hadjar y Liam Lawson seguirán representando a la escudería. En tanto, "Los Toros" solo tiene asegurada la permanencia de Max Verstappen, mientras que el lugar de Yuki Tsunoda no está garantizado. La misma incertidumbre se vive en la escudería francesa con Colapinto y Gasly.

La continuidad de Franco Colapinto es una incógnita debido a su irregular desempeño durante el año en Alpine, donde todavía no sumó puntos en el campeonato tras ingresar en lugar de Jack Doohan a mediados de 2025. A pesar de que Flavio Briatore, asesor de la escudería, ha evitado hacer anuncios al respecto, la situación del argentino es incierta.