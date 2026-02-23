Marcelo Gallardo encendió todas las alarmas en el entorno de Club Atlético River Plate tras la derrota 1‑0 frente a Club Atlético Vélez Sarsfield por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 y una serie de tres derrotas consecutivas que profundizan la crisis futbolística del equipo.

Al finalizar el partido en el estadio José Amalfitani, Gallardo tomó una decisión sorpresiva: suspendió la conferencia de prensa habitual y se retiró del estadio sin hablar con los medios, algo poco habitual en su ciclo, lo que fue interpretado como una señal de tensión interna y preocupación por la situación deportiva.

Más allá del silencio público, el DT se tomó un momento para hablar uno por uno con todos los integrantes del plantel profesional, incluido el cuerpo técnico, asistentes y personal del club, en un gesto que sorprendió por su intensidad y que, según trascendió, estuvo acompañado de un mensaje directo sobre la necesidad de un reencuentro al día siguiente en el River Camp para comunicar su decisión sobre la continuidad en el cargo, que aún no está definida.

Según informaron periodistas deportivos, Gallardo comunicó que en las próximas horas analizará con la dirigencia y con el cuerpo técnico si sigue al frente del equipo en medio de un presente complicado para el equipo, que suma tres derrotas en fila y ha perdido terreno en la tabla del Apertura.

La derrota ante Vélez no sólo dejó incertidumbre por el resultado, sino que puso en jaque la continuidad del entrenador más exitoso en la historia reciente del club, ya sea por la falta de respuestas futbolísticas como por una serie de lesiones que complican el rendimiento del plantel.

El clima de tensión se suma al hecho de que River acumula malos números y una crisis deportiva que no parece levantar cabeza, y el lunes en el entrenamiento podría definirse un anuncio oficial sobre el futuro inmediato de Gallardo al mando del equipo.