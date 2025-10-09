El reconocido actor y galán, Gastón Pauls, famoso por sus relaciones con figuras como Nancy Duplaá, Paola Krum, Agustina Cherri y Liz Solari, abrió su corazón en una entrevista íntima sobre su presente sentimental. Contra todo pronóstico, el protagonista de la nueva temporada de Seres humanos confesó estar soltero y disfrutando de una libertad que nunca antes había experimentado.

En una charla exclusiva con el periodista Nico Peralta para la revista Pronto, el actor abordó su situación amorosa actual. "¿Estás en pareja?", preguntó Peralta, y la respuesta del actor fue directa: "No, estoy solo hace rato".

El intérprete explicó que su soltería se debe, en gran parte, a sus múltiples proyectos. "Me la paso mucho viajando y ahora desarrollando también un proyecto cinematográfico mío. Estoy con mucha energía puesta ahí y está bien, me gusta", comentó, señalando que su enfoque está en el plano profesional y personal.

Lo que verdaderamente llamó la atención fue su estado de ánimo ante esta nueva etapa. "Este es el primer momento en mi vida donde estoy bien así. Solo y sin una pareja al lado. De verdad me la estoy bancando, estoy bien, contento", afirmó. Disfruta plenamente de su independencia y de la compañía de sus afectos. "Disfruto con mis hijos, disfruto con amigos, disfruto de mi casa", agregó.

El actor, que tiene 53 años, nunca había pasado por un período tan largo sin una relación formal. "Tengo una libertad absoluta y nunca había pasado por una etapa tan larga sin pareja. Me parece que está bueno y estoy contento también con eso. Está buenísimo", expresó, valorando el crecimiento personal que implica la soledad.

El periodista acotó que "Aprender a estar solo también es un trabajo", a lo que el actor le dio la razón. "Eso sin dudas. A esta altura, que tengo 53 años y no 22 o 14 y estoy probando mi primera pareja, ya pasé por todo: tuve parejas, ya tuve hijos, conviví. Así está bien", reflexionó, marcando la diferencia con sus etapas anteriores.

De cara al futuro, el protagonista de Seres humanos se mostró exigente con lo que busca en una compañera. "Si empiezo a estar con alguien es sabiendo que tengo mi lugar, que ella tiene su lugar, que encontramos los momentos", reconoció. Su prioridad es la tranquilidad.

Y cerró con una frase contundente que define su actual filosofía de vida: "Tengo ganas de estar con alguien en algún momento solo si esa relación es fluida, relajada. Si no, prefiero estar solo. Ya tengo mis quilombos y no quiero sumarle a otra persona los míos o que la otra persona me sume los suyos. Estoy en esa instancia, disfrutándola".