La foto de Icardi y la China Suárez que hizo enojar a Wanda Nara

Mauro Icardi y China Suárez están instalados en Turquía y se muestran muy enamorados, después de haber pasado unos días explosivos en Argentina. La actriz, durante su estadía en el país, recorrió varios programas televisivos por sus compromisos laborales, dejando su huella y en compañía de su novio.

Tras superar los escándalos con los streaming, la pareja regresó a Turquía donde el viento sopla a su favor. La tranquilidad del futbolista llegó luego de que detonara su última bomba mediática, dado que Icardi volvió a ser clave en su equipo tras el buen momento deportivo de este fin de semana. Después del triunfo del Galatasaray por 3 a 2 ante Gençlerbirligi, el deportista se refirió a los rumores sobre su posible salida del club en el 2026. El delantero sostuvo sobre estas especulaciones que: "Entiendo que se hable mucho de mí, pero como digo siempre, los dejo hablar tranquilos a todos los periodistas, a todos los que quieren comentar en redes sociales, en entrevistas, en lo que haga".

Icardi también declaró ser "profesional" a la hora de su vínculo con el Galatasaray, y aprovechó para aclarar aspectos de su vida personal, sincerándose como pocas veces lo hace. Sobre su reciente viaje a la Argentina, donde se habló mucho de este parón, el futbolista explicó: "Voy a aclarar también que se habló mucho de este parón, que estuve en Argentina. Tenía un permiso del club para poder estar con mis hijas, que hacía cinco meses que no veía".

Parece que estas palabras lo relajaron bastante, ya que este domingo quiso dedicarle un posteo en sus redes sociales a la mujer que lo acompaña "a sol y sombra". Mauro subió una foto de La China Suárez capturada desde la tribuna, donde se la ve con la camiseta del club turco y con una enorme sonrisa que le iluminaba los ojos. Icardi acompañó la imagen con unos emojis de una coronita de reina y varias caritas de enamorado, dejando en claro que el amor que tiene por su novia es inmenso. ¡El último romántico!.