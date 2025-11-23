Fernanda Iglesias arremetió contra Yanina Latorre, su archienemiga, poniendo en duda la afirmación de la conductora de SQP de que siempre sale victoriosa de las contiendas legales y que nunca perdió un juicio, a pesar de la cantidad de cartas documento que recibe.

En una conversación en Border Periodismo, Iglesias hizo foco en las demandas que Latorre enfrenta por parte de Dady Brieva y su pareja, la Chipi Anchipi. Iglesias detalló que Latorre tiene varias causas abiertas que no se conocen, a pesar de que la propia Latorre las acepta.

Fernanda Iglesias explicó que: "Lo que pasa es que sus juicios están reservados". Además del único juicio conocido con Redrado, Iglesias aseguró que Latorre tiene otros litigios reservados con Esmeralda Mitre y Evangelina Anderson. La periodista fue enfática al negar la versión de Latorre: "No es verdad que no tiene juicios, pasa que está reservados y no se conocen”.

La principal acusación que enfrenta la conductora, según Iglesias, es: "Le están haciendo juicio por contar cosas que, según Dady y la Chipi no eran ciertas…". Ante esto, María Julia Oliván interrumpió la charla, comentando: “A Yanina le deben hacer muchas de este tipo de denuncia”.

Respecto al conflicto con Dady Brieva y Chipi Anchipi, Iglesias reveló que “Dady Tiene dos juicios contra ella y la Chipi también. Son cuatro juicios”.

El origen de estos reclamos se centra en informaciones dadas por Latorre, quien en 2024 había hablado sobre una supuesta deuda millonaria en expensas que tenía la pareja, y había expuesto el lujoso colegio al que asisten sus hijos, a pesar de que la pareja se define como 'populares'. Adicionalmente, en 2023, Yanina Latorre había asegurado que Chipi Anchipi le había sido infiel a Dady Brieva con un bailarín.

Por estas revelaciones, “Cada uno pide 50 mil dólares (aproximadamente $71 millones) de resarcimiento, y ahora tienen que demostrar”. La suma total reclamada asciende a 100 mil dólares.

María Julia Oliván aprovechó para reflexionar sobre la responsabilidad de las palabras: “Tener la capacidad de hablar no significa tener la capacidad de pensar, y tampoco tener el poder de agredir al otro…”.

Finalmente, Fernanda Iglesias, con una sonrisa socarrona, cerró el tema expresando su deseo sobre el resultado del litigio: “100 lucas…estaría bueno que lo tenga que pagar”.