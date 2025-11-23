Lo acusaron de abusar a una menor, lo amenazaron de muerte y le prendieron fuego la casa

Un trágico episodio de violencia y daños tuvo lugar en la madrugada del 23 de noviembre en Rawson. El propietario de una vivienda y taller, Fabio Alejandro Ramón Yubel, de 52 años, ubicado en Alvear 255, fue víctima de agresiones y amenazas minutos antes de que su propiedad sufriera un incendio.

Según los detalles informados por la Comisaría 6°, el incidente comenzó cerca de las 00:00 horas. En ese momento, la madre de una menor ingresó al domicilio. Esta mujer comenzó a acusar de abuso a Yubel, gritando las imputaciones dentro del hogar.

La situación de tensión escaló rápidamente. La mujer, quien aparentemente estaba bajo la influencia de estupefacientes, no solo insultó a Yubel, sino que también llegó a amenazarlo de muerte. Ante la gravedad de los hechos, un empleado de Yubel, identificado como Sr. Zárate, intervino. El Sr. Zárate procedió a retirar del lugar a la mujer y a la menor, trasladándolas posteriormente al Hospital Marcial Quiroga.

El conflicto continuó después de su partida. Más tarde, el padre de la menor llegó a la propiedad de Yubel. El hombre, identificado solo como "Alejandro", comenzó a proferir insultos y a arrojar piedras contra la propiedad. Ante esta nueva escalada de agresiones, Yubel decidió refugiarse en el domicilio de un amigo.

Aproximadamente una hora después de estos hechos, un vecino alertó sobre un incendio en la vivienda y el taller de Yubel. Al regresar al lugar, Yubel constató que su hogar y su taller estaban afectados por las llamas, registrándose daños significativos. Además del fuego, cinco vehículos que se encontraban en el taller sufrieron la destrucción de sus lunetas.

La policía ha iniciado actuaciones por incendio. Las autoridades se encuentran investigando el incidente con el objetivo de determinar las circunstancias exactas y las responsabilidades. Actualmente, se busca al presunto responsable del siniestro, quien ha sido identificado como "Alejandro", para poder esclarecer los hechos.