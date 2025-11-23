El drama de Alejandra Maglietti con su novio: "Tengo un mensaje de él que..."

Alejandra Maglietti se sentó en la mesaza de La Noche de Mirtha para relatar el doloroso drama que vivió su pareja, Juan Manuel Lago. El hecho ocurrió en la planta siniestrada llamada Plásticos Lago, de la cual su pareja es dueño, en Ezeiza, dentro del Polo Industrial Spegazzini. La explosión que afectó seriamente la fábrica se registró el pasado 14 de noviembre.

Maglietti confirmó que la planta es "la empresa de mi pareja, el trabajo de toda una vida". Con lágrimas en los ojos, recordó que el padre de su pareja, quien falleció hace 15 años, había comenzado con esa fábrica de plásticos, avanzando "poco a poco para llegar a tener el establecimiento que tenían con esfuerzo y trabajo". La panelista confesó el dolor de ver las consecuencias, señalando: "Ver las llamas como consumen el trabajo de toda una vida".

En un momento de gran aflicción, Maglietti destacó el diálogo que tuvo con Juan Manuel Lago durante la emergencia: "Tengo un mensaje de él que no puedo volver a escuchar porque me destruye. ‘Se quema la fábrica, se quema la fábrica’, me dice".

A pesar de la catástrofe, Maglietti afirmó que después de una semana de evaluación de daños, se puede decir que "ocurrió un milagro". Este milagro se debe a que "nadie se lastimó". Además, su pareja se salvó de milagro porque "Él no estaba, había salido hacía 10 minutos a cuidar al bebé y se salvó por eso".

La panelista detalló que la empresa tiene seguro porque "siempre cumplieron con todos los requisitos". Adicionalmente, una parte "muy importante de la planta haya quedado en pie", lo cual también es considerado un milagro. Actualmente, están a la espera de "las pericias para volver a trabajar" y para que pueda empezar "la reconstrucción".

El mayor foco de angustia de Maglietti, más allá de la pérdida material, radica en la responsabilidad social: "Hay 120 familias que dependen de la fábrica". La modelo concluyó reconociendo el esfuerzo de su pareja, quien "Ahora está haciendo frente a los sueldos, a poder pagar los aguinaldos, poder ayudar a todos" en medio de la catástrofe.