Qué le gritaron los hinchas del equipo de Icardi a la China Suárez

El regreso de Mauro Icardi y La China Suárez a Turquía trajo consigo un cambio de energía luego de una semana intensa y con críticas durante su paso por Argentina. La pareja volvió a su hogar después de pasar unos días en Buenos Aires, donde el futbolista se reencontró con sus hijas de Wanda Nara, en medio de polémicas.

Este sábado se vivió una jornada significativa para Icardi, quien fue homenajeado por el Galatasaray en su partido número 100 con el club. El futbolista rosarino recibió una ovación frente a toda la hinchada. Esta celebración se sintió como una bocanada de oxígeno y un alivio, tras varios días de revuelo y fuertes cuestionamientos.

Publicidad

Previo al encuentro, Icardi había recibido fuertes cuestionamientos de la prensa turca por sus recientes actuaciones. Se lo llegó a tildar de “falto de compromiso” por haberse quedado más días de los estipulados en Argentina. El conflicto generado por su permiso extendido incluso lo había dejado fuera del equipo titular.

Pese al clima pesado, Icardi decidió enfocarse en el juego. La emoción del partido fue doble, no solo por el homenaje, sino porque el delantero lo celebró marcando un gol en la victoria del Galatasaray. Icardi anotó el empate parcial, desatando la explosión del estadio.

Publicidad

Desde la tribuna, La China Suárez acompañó cada instante del partido de su novio. La actriz siguió todo atenta, entre la mezcla de adrenalina y el orgullo. Apenas la pelota ingresó al arco, la China levantó el celular y grabó el festejo, con miles de hinchas saltando al ritmo de los cánticos.

Minutos después, la China se volvió a parar cuando el Galatasaray generó un contragolpe rápido. El remate de Mauro fue tapado, pero el rebote terminó en gol gracias a un compañero. La actriz registró la escena: primero la tensión y luego el grito desatado y el festejo compartido en la tribuna.