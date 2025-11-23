El sueño de Fernando “Puma” Martínez de sumar dos nuevos cinturones supermosca quedó trunco este sábado en Arabia Saudita, donde cayó por nocaut en el décimo round frente a Jesse “Bam” Rodríguez. El argentino, que defendía su condición de campeón, buscaba arrebatarle al estadounidense los títulos de la AMB, CMB y OMB, pero un zurdazo letal definió la pelea y marcó su primera derrota como profesional.

Martínez había comenzado firme, avanzando decidido y conectando manos claras que llegaron a incomodar a Rodríguez en los primeros intercambios. Sin embargo, con el paso de los asaltos, el joven estadounidense de 25 años impuso su ritmo, se adueñó de la distancia y comenzó a marcar diferencias en precisión y volumen. Las tarjetas ya lo favorecían y su dominio se hizo evidente con combinaciones efectivas y castigo sostenido al cuerpo del argentino.

En el décimo round, consciente de que necesitaba un golpe contundente para revertir la tendencia, Martínez lanzó un cross de derecha buscando sorprender. Pero quedó expuesto y Rodríguez respondió con una izquierda perfecta que lo envió a la lona. Aunque el árbitro inició la cuenta, el argentino no logró recuperarse. “Sabía que ganaría después del primer round. Es un peleador duro, un campeón, pero me sentía confiado”, dijo Rodríguez después del combate.

La derrota implica para Martínez la pérdida de su invicto y un freno en una carrera que venía en ascenso, con dos resonantes victorias en Japón ante Kazuto Ioka. A los 34 años, el pugilista argentino enfrenta ahora un nuevo desafío: reconstruir su recorrido y volver a posicionarse en la elite para aspirar otra vez a un título mundial.