El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, administrado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha emitido una grave advertencia sobre la escasez crítica de suministros en los bancos de sangre y laboratorios médicos. Según el organismo, el 65% de los insumos para análisis de sangre están agotados, situación que limita de manera significativa la capacidad de diagnóstico y monitoreo de los pacientes.

La crisis también afecta a los laboratorios, donde el 53% del material médico utilizado ya fue consumido, lo que ha provocado la suspensión de la mayoría de los servicios hospitalarios. Ante esta emergencia, las autoridades locales hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias, alertando que "cualquier retraso significaría la pérdida de más vidas".

Este escenario se enmarca en un contexto de violencia constante derivada de la ofensiva militar israelí en la región. Las autoridades gazatíes reportaron un total de 64.200 muertes desde el inicio de la campaña, con cerca de 500 fallecimientos en un solo día, incluyendo 85 víctimas en las últimas 24 horas. Estos datos reflejan la gravedad de la situación y la urgente necesidad de reforzar el sistema sanitario local.

El agotamiento de insumos médicos y la interrupción de servicios hospitalarios ponen en riesgo la atención a los pacientes en un momento en que la demanda es máxima. La recuperación y sostenimiento de la salud en Gaza dependerán de la respuesta rápida y solidaria a nivel global, ya que los recursos necesarios para los hospitales solo podrán ser garantizados con ayuda internacional.