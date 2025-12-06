Un intento de robo poco común ocurrió este sábado en Pocito, donde un joven de 18 años fue detenido luego de intentar sustraer parte de un juego infantil en una plaza del barrio Manzanares. El hecho fue advertido por personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna, que intervino rápidamente y evitó que la estructura fuera dañada por completo.

De acuerdo con fuentes policiales, el sospechoso estaba golpeando con una maza el caño metálico de un columpio de la plazoleta, con la clara intención de desprenderlo para llevárselo. La escena fue advertida por vecinos, quienes alertaron a los uniformados ante el riesgo de que el juego sufriera daños irreparables.

Cuando la policía llegó al lugar, el joven abandonó la maza e intentó huir corriendo hacia su domicilio, ubicado a unos 100 metros. Sin embargo, fue interceptado y detenido dentro de la vivienda pocos minutos después.

El caso fue caratulado como robo en grado de tentativa y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que conduce el ayudante fiscal Dr. Mario Codorniu, quien determinará los pasos a seguir en la investigación.

Los juegos de la plaza no presentaron daños estructurales severos, aunque el personal municipal será convocado para evaluar si requieren reparación. La intervención policial evitó que el columpio quedara inutilizable y que el hecho avanzara.