Un nuevo episodio de inseguridad se registró este sábado en pleno centro sanjuanino, cuando personal del Cuerpo Especial de Vigilancia aprehendió a un hombre acusado de robar un teléfono celular arriba de un colectivo. El hecho ocurrió sobre Avenida Libertador, entre Alem y Catamarca, y quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Flagrancia, con la intervención del ayudante fiscal Dr. Emiliano Usin.

El detenido fue identificado como Yacante, de 35 años, quien habría sustraído un teléfono en medio del recorrido del transporte público. La situación salió a la luz cuando un grupo de menores advirtió a los uniformados sobre el presunto robo e indicó al sospechoso mientras descendía del colectivo y caminaba por Avenida Ignacio de la Roza rumbo al oeste.

Publicidad

Ante el aviso, los efectivos interceptaron al hombre y realizaron un palpado de urgencia, encontrando entre sus pertenencias dos teléfonos celulares. Minutos después, una mujer de 38 años se acercó al lugar y reconoció uno de los aparatos —un Motorola G60 Lite color celeste— como suyo. Además, señaló al aprehendido como quien le había arrebatado el dispositivo dentro del transporte.

Con estas pruebas iniciales, Yacante fue trasladado y puesto a disposición de la Justicia bajo la acusación de robo simple, mientras que la fiscalía continuará con la investigación para determinar su responsabilidad en el hecho.