ARCA estableció topes y requisitos para compras navideñas en TEMU y SHEIN

Ante el aumento exponencial de pedidos internacionales en plataformas de comercio electrónico como SHEIN y TEMU, especialmente en la previa a las fiestas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó una serie de topes y condiciones obligatorias para los consumidores. El objetivo principal es evitar la reventa de productos importados bajo la apariencia de uso personal, protegiendo así a la industria y al comercio local.

Los nuevos topes y condiciones de compra

Para operar dentro del régimen de envíos personales y evitar complicaciones aduaneras, ARCA estableció límites claros que los compradores deben respetar:

Valor máximo por envío: USD 3.000.

Peso máximo por paquete: 50 kg.

Unidades idénticas: Hasta tres por compra.

Destino: Uso exclusivamente personal.

El organismo también fijó un máximo de 5 compras anuales en plataformas como SHEIN. Además, es obligatorio declarar los paquetes antes de su ingreso al país utilizando el CUIT y la Clave Fiscal, un trámite esencial para evitar retenciones.

Costos, plazos y el régimen Courier Express

En cuanto a los costos de envío, para pedidos de hasta $56.061 se aplica un costo fijo de traslado de $35.000. Las compras que superen ese monto acceden al envío gratuito ofrecido por las plataformas.

Los plazos de entrega estimados son de hasta 20 días, aunque pueden extenderse si ARCA decide aplicar controles intensivos sobre los envíos. Es importante destacar que el organismo puede incorporar una tasa adicional al valor final, dependiendo del monto declarado.

Para simplificar el proceso, los compradores que utilicen el servicio Courier Express no necesitan realizar trámites directos con Aduana, ya que la empresa de envío se encarga de toda la documentación. También están exentos los documentos sin valor comercial y los envíos postales de muy bajo valor.

Productos prohibidos y advertencias

ARCA mantiene una lista estricta de productos prohibidos para ingresar bajo este régimen. Entre ellos se encuentran:

Sustancias inflamables o explosivas.

Medicamentos sin receta médica.

Alimentos perecederos sin autorización sanitaria.

Armas y sus partes.

Semillas sin certificación fitosanitaria.

Cosméticos no aprobados por la autoridad sanitaria nacional.

Los paquetes que contengan mercadería que requiera permisos especiales serán retenidos hasta que se presente la documentación correspondiente, lo que puede causar demoras significativas.

Con estas medidas, ARCA busca ordenar el flujo de compras internacionales, proteger la producción local y garantizar que los consumidores estén informados para evitar inconvenientes y gastos extras en sus compras navideñas.