Carla Peterson y Martín Lousteau se sumaron a un challenge de pareja que se viralizó rápidamente, mostrando un lado más íntimo y cómplice que dejó a todos con la sonrisa puesta. El juego consistió en responder a una batería de preguntas sobre su dinámica cotidiana y pequeñas manías.

Respecto a los temperamentos, Carla reconoció que “sí, me enojo más rápido”, aunque aclaró que a su esposo “se le pasa antes”. Sobre las discusiones, Carla fue muy ingeniosa al distinguir quién tiene la última palabra:

Si tener la última palabra es tener la razón, la tiene él.

Si se trata de hablar hasta el final, la tiene ella, porque él la deja hablando sola.

Las risas continuaron al hablar de las manías y la organización. Lousteau, el economista, admitió que “ella improvisa más, yo soy de planificar todo”, dejando claro que se complementan de manera perfecta. Además, él elige siempre la serie, pero es ella quien se queda dormida primero. Sobre los descuidos, Carla confesó que es quien olvida más seguido las llaves o el celular.

La química entre ambos se hizo evidente al hablar de la faceta romántica. Con una sonrisa cómplice, Carla coincidió en que él es el más romántico: “sí, es él, no tengo dudas”.

En un momento divertido, la actriz no dudó en señalar quién canta peor en la ducha: “definitivamente él”.

Antes de cerrar el desafío, Lousteau se puso más reflexivo al ser consultado sobre qué costumbre argentina cambiaría. Con convicción, el político expresó que cambiaría la costumbre de “criticar rápido al otro y no reconocer lo que el otro hace”. Al escuchar esto, Carla asintió y ambos se fundieron en un abrazo.