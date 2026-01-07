Las autoridades sanitarias confirmaron nuevos casos de Gripe H3N2 en la Argentina, por lo que reiteraron a la población la recomendación de vacunarse, para prevenir la circulación y evitar cuadros graves que requieran internación.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, se detectaron un total de 18 positivos de Influenza A (H3N2), en pacientes de CABA, y las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza. De los 18 casos secuenciados, nueve correspondieron al subclado J.2.4.1 (K), ocho al subclado J.2.3 y uno al subclado J.2.2, aclararon las autoridades.

Publicidad

El subclado K, que es el que despertó un brote de contagios en Europa, fue detectado en cinco pacientes internados y en cuatro pacientes ambulatorios. Por el momento, no se registraron fallecidos. De esos nueve, dos cuentan con antecedentes de viaje reciente a Europa, uno a Córdoba y dos a Tierra del Fuego, mientras que los cuatro restantes no refieren haber viajado.

Como primera medida preventiva, hay que mantener completo el esquema de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2 y neumococo.

Recomendaciones para prevenir

Para la prevención y control de la transmisión de las infecciones respiratorias agudas, las autoridades sanitarias recomiendan:

Publicidad

Mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio.

Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

Limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%.

Ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados.

Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).

En el caso de personas que viajen o regresen de países con circulación de influenza, las recomendaciones incluyen:

Mantener las medidas generales de prevención de infecciones respiratorias durante el viaje y al regreso.

En caso de presentar síntomas respiratorios, evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).

Consultar de forma oportuna al sistema de salud ante la progresión o empeoramiento del cuadro clínico.

Para los profesionales de la salud, se recomienda:

Seguir los lineamientos para la prevención, control y atención clínica de las infecciones respiratorias agudas (IRAs), así como mantener una vigilancia fortalecida de los distintos componentes de la estrategia de vigilancia de IRAs, en particular.

Es importante el estudio por subtipificación y la caracterización genética de muestras seleccionadas, con el objetivo de favorecer la detección temprana de cambios en los patrones de circulación viral y la caracterización virológica oportuna.

¿Qué sucede en Europa?

Mientras en el viejo continente, hay una alarma sanitaria por un inusual brote de la gripe A H3N2 subclado K, que llevó a varios gobiernos a implementar medidas de prevención. Los síntomas pueden ser similares a los de la COVID 19, por lo que los profesionales de salud recomiendan realizar una consulta médica para tener un diagnóstico certero.

Según un informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España se detectaron casos entre tres y cuatro semanas antes de lo habitual.

Publicidad

En España, por ejemplo, la tasa media de incidencia supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en determinados departamentos se registran cifras por encima de los 1600 casos por cada 100.000 habitantes.

En Reino Unido, debido a la rápida propagación de contagios, varias escuelas debieron cerrar temporalmente sus puertas.

El brote más significativo se produjo en Caerphilly (Gales), donde más de 250 alumnos y empleados se enfermaron de manera simultánea, por lo que las autoridades optaron por una desinfección profunda y la interrupción temporal de las clases para aminorar los contagios.

El cierre de escuelas se produce en un momento de presión creciente en el Sistema Nacional de Salud Pública (NHS), que ya registró 1.717 hospitalizaciones por gripe a finales de noviembre, la cifra más alta de los últimos años para este periodo.

Según explicó la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA), la mutación K incrementó la capacidad de transmisión del virus, aunque la eficacia de la vacuna se mantiene estable respecto a temporadas anteriores, por lo que los expertos recomendaron la inmunización.

La UKHSA también recomendó el lavado de manos y la utilización de barbijos, ya que “siguen siendo una herramienta útil para limitar la propagación de virus respiratorios en algunas situaciones”.

El virus H3N2 subclado K contiene varias mutaciones genéticas que afecta particularmente a menores de cinco años y adultos mayores

Sobre la gripe H3N2 K

La variante de la Influenza A H3N2 subclado K contiene varias mutaciones genéticas que la hacen más transmisible, aunque no se comprobó que generen cuadros más graves que otras variantes. Se trata de un virus que afecta particularmente a menores de cinco años y adultos mayores. Los síntomas incluyen malestar general intenso, fiebre alta, dolor muscular, tos seca y cansancio. Médicos e investigadores advirtieron que los cuadros de esta gripe pueden ser confundidos con casos de COVID-19, por lo que sugirieron realizar pruebas combinadas para alcanzar un diagnóstico correcto.