Práctica guiada de tango en el Centro Cultural Estación San Martín

El Centro Cultural Municipal Estación San Martín se prepara para recibir una nueva edición de la Práctica Guiada de Tango, una propuesta pensada para quienes deseen moverse, aprender y disfrutar del género más emblemático de la música ciudadana en un ambiente distendido y accesible.

La actividad está programada para el martes 24 de febrero de 2026, en el horario de 20:30 a 22:30, y se llevará a cabo en las instalaciones del centro cultural ubicado en la Ciudad de San Juan. La convocatoria es abierta a toda la comunidad, sin distinción de edades ni niveles de experiencia.

Un espacio para todos los niveles

La propuesta se caracteriza por su formato inclusivo y flexible. No se requiere experiencia previa ni conocimientos de baile, lo que permite que tanto principiantes como bailarines con trayectoria puedan participar y compartir la pista. La dinámica de práctica guiada ofrece la posibilidad de aprender y perfeccionar pasos con la orientación de referentes del tango, en un entorno que prioriza el disfrute y el aprendizaje colectivo.

Desde la organización destacaron que la actividad es completamente gratuita y no requiere inscripción previa, por lo que los interesados pueden acercarse directamente al centro cultural el día y horario indicados.

El tango como patrimonio cultural

La iniciativa forma parte de las propuestas culturales que la Municipalidad de la Ciudad de San Juan impulsa en distintos puntos del departamento, con el objetivo de promover la participación comunitaria y mantener vivas las expresiones artísticas tradicionales. El tango, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ocupa un lugar central en esta agenda.

El Centro Cultural Estación San Martín se consolida así como un punto de encuentro para la difusión de la cultura local, ofreciendo espacios gratuitos y de calidad que fomentan la integración social a través del arte.