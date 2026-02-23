El fútbol inglés volvió a quedar en el centro de la polémica. Durante el clásico de la Premier League entre Tottenham Hotspur y Arsenal FC, un hincha de los Spurs intentó burlarse de Declan Rice mostrándole en pleno partido una fotografía de su esposa en la pantalla de su teléfono.

La escena ocurrió cuando el mediocampista se acercó al banderín para ejecutar un tiro de esquina en el Tottenham Stadium. Desde la tribuna, el simpatizante levantó su celular con la imagen en un gesto que fue captado por otros asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando repudio.

Rice, por fortuna, no llegó a advertir la provocación y continuó enfocado en el juego. El episodio terminó opacando el contexto deportivo: el volante había quedado señalado en la jugada que derivó en el empate parcial convertido por Randal Kolo Muani, pero luego se repuso y fue parte de la contundente victoria del Arsenal por 4-1 en el derbi londinense.

No se trata de un hecho aislado. En abril, el propio futbolista denunció el acoso que sufría su familia en redes sociales, en especial su esposa Lauren Fryer, blanco de comentarios ofensivos sobre su aspecto físico. “Mi mujer es el amor de mi vida”, había expresado entonces, visiblemente afectado.

El hostigamiento fue tal que Fryer decidió cerrar sus cuentas. Varias figuras del ambiente salieron a respaldarla, entre ellas Rebekah Vardy, esposa de Jamie Vardy, quien calificó los ataques como “repugnantes”.

Tras el encuentro, Rice celebró el triunfo, alcanzó los 100 partidos con la camiseta del Arsenal y recibió el respaldo de referentes como Jermain Defoe y del entrenador Mikel Arteta, quien destacó su “personalidad y coraje”.

El gesto del hincha volvió a encender el debate sobre los límites del folclore futbolero y la violencia simbólica en los estadios. Un episodio que excede el resultado y que reabre la discusión sobre el respeto dentro y fuera de la cancha.